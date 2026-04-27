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Kurz vor der WM

Sorgen um Mbappe! Real-Star hat sich verletzt

Fußball International
27.04.2026 14:46
Die WM-Teilnahme soll für Kylian Mbappe nicht in Gefahr sein.
Die WM-Teilnahme soll für Kylian Mbappe nicht in Gefahr sein.(Bild: EPA/JULIO MUNOZ)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kylian Mbappe, der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft, hat sich wenige Wochen vor der WM eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. 

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Das bestätigte sein Klub Real Madrid am Montag. Eine Ausfalldauer wurde nicht angegeben. Der Stürmer-Star wurde am Freitag in der Liga gegen Betis Sevilla (1:1) gegen Ende der Partie ausgewechselt.

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WM-Teilnahme wohl nicht in Gefahr
Laut der Diagnose der Madrider Ärzte hat sich Mbappe eine Verletzung am „Semitendinosus-Muskel des linken Beins“ zugezogen, einem Muskel, der zu den hinteren Oberschenkelmuskeln gehört und entlang des Oberschenkels verläuft.

Laut spanischen Medienberichten verpasst Mbappe das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag, und sein Einsatz beim Clasico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Reals Chancen, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen, sind minimal. Mbappes WM-Teilnahme mit Frankreich ist vorerst nicht infrage gestellt.

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