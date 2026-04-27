Sorgen um Mbappe! Real-Star hat sich verletzt

Laut spanischen Medienberichten verpasst Mbappe das nächste Meisterschaftsspiel gegen Espanyol Barcelona am Sonntag, und sein Einsatz beim Clasico am 10. Mai gegen den FC Barcelona ist fraglich. Reals Chancen, in dieser Saison doch noch einen Titel zu gewinnen, sind minimal. Mbappes WM-Teilnahme mit Frankreich ist vorerst nicht infrage gestellt.