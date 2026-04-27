Alexia, Ariane und Amalia feiern in Rot-Weiß-Rot!

Oranje-Ausnahmezustand in den Niederlanden! Am Königstag wurde am Montag der 59. Geburtstag von König Willem-Alexander gefeiert – und die Stadt Dokkum verwandelte sich deshalb in ein orangefarbenes Partymeer mit Musik, Tradition und Volksfest-Stimmung.
Doch wie jedes Jahr stahlen vor allem Königin Máxima und ihre drei Töchter dem Geburtstagskind fast die Show. Die Looks? Royal, auffällig – und für uns Österreicher besonders amüsant: Denn Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane erschienen tatsächlich in Rot-Weiß-Rot - ein modischer Zufall mit Schmunzel-Faktor.
Máxima strahlt in Gelb
Die Königin erschien in einem Kamelhaarmantel, unter dem sie ein gelbes Midikleid trug, kombiniert mit einem Hut mit XXL-Krempe und passenden Pumps. Ein Auftritt wie ein wandelnder Sonnenstrahl!
Geburtstagskind Willem‑Alexander hielt’s deutlich entspannter und kam im blauen Anzug. Nur kurz tauschte er das Sakko gegen einen rot‑weißen Pullover – für einen Auftritt auf der Eisbahn mit Máxima und Tochter Ariane. Königshaus-Fans wissen, dass er seiner Máxima einst beim Eislaufen den Heiratsantrag machte.
Amalia & Alexia: Die Rot-Schwestern
Prinzessin Amalia und Schwester Prinzessin Alexia sorgten für den großen Fashion-Moment des Tages: Beide kamen in kräftigem Rot! Amalia entschied sich für einen eleganten Hosenanzug in edler Satinoptik – Ton in Ton mit ihren Schuhen. Modern, stark und absolut königlich.
Alexia blieb ihrer rebellischen Stilnote treu: rotes Kleid, braune Lederjacke und braune Stiefel. Frech, jung und ein echter Hingucker.
Ariane setzt auf Weiß und Romantik
Die jüngste Schwester Prinzessin Ariane wählte einen ganz anderen Look: einen weißen Zweiteiler aus Häkelspitze. Zart, romantisch und fast engelhaft – ein stilvoller Kontrast zu den Power-Outfits ihrer Schwestern.
Damit war das Rot-Weiß-Rot-Trio komplett – und Österreich hatte seinen ganz eigenen kleinen Mode-Moment beim Königstag.
So feiert Holland seinen König
Ab 11 Uhr startete die royale Tour durch die Festungsstadt Dokkum im Norden der Niederlande: Friesische Pferde, Musik, Sport, Kunst und Spiele mit den Einheimischen machten den Tag zu einem bunten Jahrmarkt der guten Laune.
Es ist Tradition, dass König Willem-Alexander und seine Familie jedes Jahr eine andere niederländische Stadt oder Region besuchen, um die lokalen Feierlichkeiten zu würdigen.
Willem-Alexander ließ sich feiern, die Fans jubelten und die Royals strahlten um die Wette.
Mode-Show, Volksfest und Königsparty – Holland kann’s einfach. Und wenn die Prinzessinnen dabei auch noch unfreiwillig Rot-Weiß-Rot tragen, freut sich Österreich gleich doppelt.
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