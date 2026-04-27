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Königstag in Holland

Alexia, Ariane und Amalia feiern in Rot-Weiß-Rot!

Royals
27.04.2026 14:18
Prinzessinnen‑Trio Amalia, Alexia und Ariane feiert mit König Willem‑Alexander – und statt ...
Prinzessinnen‑Trio Amalia, Alexia und Ariane feiert mit König Willem‑Alexander – und statt Oranje zeigen sie Rot‑Weiß‑Rot. Ein Look, der Österreich schmunzeln lässt.(Bild: EPA/RAMON VAN FLYMEN)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Oranje-Ausnahmezustand in den Niederlanden! Am Königstag wurde am Montag der 59. Geburtstag von König Willem-Alexander gefeiert – und die Stadt Dokkum verwandelte sich deshalb in ein orangefarbenes Partymeer mit Musik, Tradition und Volksfest-Stimmung. 

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Doch wie jedes Jahr stahlen vor allem Königin Máxima und ihre drei Töchter dem Geburtstagskind fast die Show. Die Looks? Royal, auffällig – und für uns Österreicher besonders amüsant: Denn Prinzessin Amalia, Prinzessin Alexia und Prinzessin Ariane erschienen tatsächlich in Rot-Weiß-Rot - ein modischer Zufall mit Schmunzel-Faktor.

Máxima strahlt in Gelb
Die Königin erschien in einem Kamelhaarmantel, unter dem sie ein gelbes Midikleid trug, kombiniert mit einem Hut mit XXL-Krempe und passenden Pumps. Ein Auftritt wie ein wandelnder Sonnenstrahl!

Die Königin winkte in einem gelben Kleid – dazu hatte sie einen großkrempigen Hut kombiniert.
Die Königin winkte in einem gelben Kleid – dazu hatte sie einen großkrempigen Hut kombiniert.(Bild: EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)

Geburtstagskind Willem‑Alexander hielt’s deutlich entspannter und kam im blauen Anzug. Nur kurz tauschte er das Sakko gegen einen rot‑weißen Pullover – für einen Auftritt auf der Eisbahn mit Máxima und Tochter Ariane. Königshaus-Fans wissen, dass er seiner Máxima einst beim Eislaufen den Heiratsantrag machte. 

Klar war schnell: Der Style-Fokus lag eindeutig auf den Damen – auch am Eis.
Klar war schnell: Der Style-Fokus lag eindeutig auf den Damen – auch am Eis.(Bild: EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)
Gruppenfoto mit Leuchtkraft: Prinzessin Amalia strahlt neben Schwester Ariane, Mama Máxima, Papa ...
Gruppenfoto mit Leuchtkraft: Prinzessin Amalia strahlt neben Schwester Ariane, Mama Máxima, Papa und Geburtstagskind König Willem‑Alexander und Schwester Alexia um die Wette.(Bild: AFP/MISCHA SCHOEMAKER)

Amalia & Alexia: Die Rot-Schwestern
Prinzessin Amalia und Schwester Prinzessin Alexia sorgten für den großen Fashion-Moment des Tages: Beide kamen in kräftigem Rot! Amalia entschied sich für einen eleganten Hosenanzug in edler Satinoptik  – Ton in Ton mit ihren Schuhen. Modern, stark und absolut königlich.

Alexia blieb ihrer rebellischen Stilnote treu: rotes Kleid, braune Lederjacke und braune Stiefel. Frech, jung und ein echter Hingucker.

Kronprinzessin Amalia strahlte im roten Satinanzug.
Kronprinzessin Amalia strahlte im roten Satinanzug.(Bild: AFP/JILMER POSTMA)
Auch Prinzessin Alexia setzte auf leuchtendes Rot, während die jüngste Königstochter Weiß ...
Auch Prinzessin Alexia setzte auf leuchtendes Rot, während die jüngste Königstochter Weiß gewählt hat.(Bild: AFP/RAMON VAN FLYMEN)

Ariane setzt auf Weiß und Romantik
Die jüngste Schwester Prinzessin Ariane wählte einen ganz anderen Look: einen weißen Zweiteiler aus Häkelspitze. Zart, romantisch und fast engelhaft – ein stilvoller Kontrast zu den Power-Outfits ihrer Schwestern.

Prinzessin Ariane, ganz in Weiß, unterstützte ihren Vater bei allerlei Spielen, die zu seinem ...
Prinzessin Ariane, ganz in Weiß, unterstützte ihren Vater bei allerlei Spielen, die zu seinem Geburtstag ausgetragen wurden.(Bild: EPA/MISCHA SCHOEMAKER / POOL)

Damit war das Rot-Weiß-Rot-Trio komplett – und Österreich hatte seinen ganz eigenen kleinen Mode-Moment beim Königstag.

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Ab 11 Uhr startete die royale Tour durch die Festungsstadt Dokkum im Norden der Niederlande: Friesische Pferde, Musik, Sport, Kunst und Spiele mit den Einheimischen machten den Tag zu einem bunten Jahrmarkt der guten Laune.

Die Königsfamilie – im Bild – Prinzessin Alexia ließ sich von den Fans fotografieren.
Die Königsfamilie – im Bild – Prinzessin Alexia ließ sich von den Fans fotografieren.(Bild: EPA/SEM VAN DER WAL/POOL)
In der niederländischen Stadt herrschte richtig gute Laune. Auch Kronprinzessin Amalia amüsierte ...
In der niederländischen Stadt herrschte richtig gute Laune. Auch Kronprinzessin Amalia amüsierte sich prächtig.(Bild: EPA/RAMON VAN FLYMEN)

Es ist Tradition, dass König Willem-Alexander und seine Familie jedes Jahr eine andere niederländische Stadt oder Region besuchen, um die lokalen Feierlichkeiten zu würdigen.

Willem-Alexander ließ sich feiern, die Fans jubelten und die Royals strahlten um die Wette.

Bürger Dokkums trugen zur Feier des Tages orangefarbene Mützen und Pullis und ließen ihren König ...
Bürger Dokkums trugen zur Feier des Tages orangefarbene Mützen und Pullis und ließen ihren König hochleben.(Bild: EPA/RAMON VAN FLYMEN)
Ein Selfie mit der Thronfolgerin ließen sich viele Bürger Dokkums nicht entgehen.
Ein Selfie mit der Thronfolgerin ließen sich viele Bürger Dokkums nicht entgehen.(Bild: EPA/RAMON VAN FLYMEN)

Mode-Show, Volksfest und Königsparty – Holland kann’s einfach. Und wenn die Prinzessinnen dabei auch noch unfreiwillig Rot-Weiß-Rot tragen, freut sich Österreich gleich doppelt.

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