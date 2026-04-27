Alexia, Ariane und Amalia feiern in Rot-Weiß-Rot!

Geburtstagskind Willem‑Alexander hielt’s deutlich entspannter und kam im blauen Anzug. Nur kurz tauschte er das Sakko gegen einen rot‑weißen Pullover – für einen Auftritt auf der Eisbahn mit Máxima und Tochter Ariane. Königshaus-Fans wissen, dass er seiner Máxima einst beim Eislaufen den Heiratsantrag machte.