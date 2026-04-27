Prozess in Singapur
Franzose (19) leckt Strohhalm ab: Haftstrafe droht
Einem 18 Jahre alten Franzosen droht in Singapur grobes Ungemach. Nachdem der Teenager einen Strohhalm abgeleckt und in einen Getränkeautomaten gesteckt hat, droht nun eine lange Haftstrafe.
Der junge Mann hatte ein Video seines Streiches auf Instagram veröffentlicht. Dadurch wurden die Behörden auf ihn aufmerksam und klagten ihn wegen Sachbeschädigung und Störung der öffentlichen Ordnung an.
Wie aus den am Montag veröffentlichten Gerichtsunterlagen des für seine strengen Gesetze bekannten südostasiatischen Stadtstaats hervorgeht, droht für dieses Vergehen nicht nur eine saftige Geldbuße, sondern auch eine Haftstrafe von bis zu zwei Jahren.
Der in Singapur studierende Angeklagte habe ein selbst gefilmtes Video des Vorfalls veröffentlicht, „obwohl er wusste, dass dies die Öffentlichkeit verärgern würde“, hieß es in der Anklageschrift. Zudem habe er dem Automatenbetreiber „ungerechtfertigten Verlust oder Schaden“ zufügt.
Leck-Vorfall ging schnell viral
Das Video des Leck-Vorfalls sei „schnell viral gegangen und hat bei Internetnutzern Entsetzen und Besorgnis ausgelöst“, berichtete die Zeitung „The Straits Time“. Über den Fall soll im Mai vor Gericht verhandelt werden.
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