„Glauben, ich habe komplett Verstand verloren“

An Tieren schätzt die ehemalige Ministerin vor allem, dass man sie nicht belügen kann. „Als ich Ministerin war, war das erste, das ich gemacht habe: Ich habe erlaubt, Hunde und Katzen ins Büro mitzunehmen. Ich habe gesagt, alle, die wollen, können ihre Tiere mitbringen. Deswegen haben in der Früh um die 15 Hunde das Ministerium betreten“, plaudert sie aus dem Nähkästchen.