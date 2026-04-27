Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

KI hilft bei Forschung

Pompeji-Opfer nutzte Gefäß gegen Vulkan-Steinhagel

Wissen
27.04.2026 13:16
Bei Ausgrabungen auf dem archäologischen Gelände von Pompeji sind erst vor Kurzem zwei Skelette ...
Bei Ausgrabungen auf dem archäologischen Gelände von Pompeji sind erst vor Kurzem zwei Skelette gefunden worden.(Bild: APA/MIC/PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Archäologische Funde in Pompeji, die durch künstliche Intelligenz ausgewertet wurden, haben überraschende Erkenntnisse ans Licht gebracht: Zwei Skelette wurden kürzlich entdeckt. Nach Angaben der Forscher versuchten beide Männer nach dem Vulkanausbruch, in Richtung Küste zu fliehen, starben jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten.

0 Kommentare

Bei neuen Ausgrabungen in der Nekropole von Porta Stabia in Pompeji wurden die Überreste von zwei Männern entdeckt, die beim Ausbruch des Vesuv im Jahr 79 n. Chr. ums Leben kamen. Die Funde liefern weitere Einblicke in die Katastrophe. 

Ein jüngerer Mann wurde vermutlich von einer heißen Wolke aus Asche und giftigen Gasen erfasst. Ein älterer Mann kam einige Stunden zuvor bei starkem Lapilliregen ums Leben. Besonders auffällig: Der ältere Tote hielt offenbar ein Tongefäß über den Kopf, um sich vor herabfallendem vulkanischem Material zu schützen. Neben ihm fanden sich eine Öllampe, ein Eisenring sowie zehn Bronzemünzen.

Arbeiter rekonstruieren eine Luxusresidenz in Pompeji
Arbeiter rekonstruieren eine Luxusresidenz in Pompeji(Bild: APA/AFP or licensors)

Digitale Rekonstruktion eines der Opfer erstellt
Der Fund erinnert an Berichte des römischen Schriftstellers Plinius der Jüngere. Dieser schilderte, dass Menschen auf der Flucht versuchten, sich mit Polstern oder ähnlichen Gegenständen vor den herabfallenden Trümmern zu schützen.

Erstmals setzte der Archäologische Park von Pompeji zudem die Künstliche Intelligenz ein, um eine digitale Rekonstruktion eines der Opfer zu erstellen. Das Modell basiert auf archäologischen Daten und wurde in Zusammenarbeit mit der Universität Padua entwickelt. Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse anschaulicher und einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Fachleute betonen jedoch, dass solche KI-gestützten Rekonstruktionen interpretativen Charakter haben und die wissenschaftliche Analyse nicht ersetzen können.

Im Jahr 79 n. Chr. zerstörte der Vesuv die Stadt Pompeji und begrub sie unter mehreren Metern Asche und Bimsstein. Während der zweiten Phase der Eruption – nach dem Fall der Lapilli – wurden die Menschen von einer heißen Wolke aus vulkanischer Asche erfasst, die sich um ihre Körper verfestigte. Mit der Zeit zersetzten sich die Körper und organischen Materialien, wodurch Hohlräume in der verhärteten Asche entstanden.

Lesen Sie auch:
Links ein Foto von 1925 mit den Spuren römischer Bombardierungen, rechts derselbe Ort fast 100 ...
Geheimnisvolle Löcher
Antikes „Maschinengewehr“ feuerte wohl auf Pompeji
20.03.2026
„Neuer Auftrieb“
Im historischen Pompeji soll Wein erzeugt werden
03.02.2026

Im 19. Jahrhundert begannen Archäologen, diese Hohlräume mit Gips zu füllen, um die ursprüngliche Form der Opfer sichtbar zu machen. Diese Technik wurde 1863 erstmals systematisch vom Archäologen Giuseppe Fiorelli angewendet. Nachdem der Gips ausgehärtet und die Asche entfernt worden war, erschienen erstaunlich detaillierte menschliche Figuren, oft mit den Knochen im Inneren erhalten. Pompeji ist der einzige Ort der Welt, an dem solche Zeugnisse in dieser Form rekonstruiert werden konnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
27.04.2026 13:16
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fund in 3300 m Tiefe
Rätsel um mysteriöse „goldene Kugel“ gelöst
Fund vor Japans Küste
Neue „mysteriöse“ Art in 9100 Meter Tiefe entdeckt
Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Hirscher nach Unfall: „Ich fahre nicht mehr Ski“
171.228 mal gelesen
Krone Plus Logo
Marcel Hirscher im Gespräch mit der „Krone“
Ski Alpin
Shiffrin: „Weiß, dass Aleks es sich auch wünscht“
122.588 mal gelesen
Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilden gelten als Traumpaar im Ski-Zirkus. 
Steiermark
Morddrama in der Steiermark: Zweifache Mutter tot
117.761 mal gelesen
Ein Streit in der Steiermark eskalierte in der Nacht völlig – ein Mann griff offenbar zur Waffe, ...
Innenpolitik
SPÖ verliert in Wien: Babler schweigt zu Umfrage
1754 mal kommentiert
Wien schafft Zukunft – aber wohl nicht mit Bablers Hilfe ...
Innenpolitik
ORF beauftragt Berater um 450.000 Euro
1115 mal kommentiert
Übergangsdirektorin Thurnher steht unter Druck.
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
971 mal kommentiert
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Mehr Wissen
KI hilft bei Forschung
Pompeji-Opfer nutzte Gefäß gegen Vulkan-Steinhagel
Krone Plus Logo
Bartholomäus Bernhardi
Der Vorarlberger, der Martin Luthers Freund war
Krone Plus Logo
Verheerendes Beben
Als vor 50 Jahren im Friaul die Hölle losbrach
Krone Plus Logo
Methusalem der Meere
Leben in Zeitlupe: Wie Hai Jahrhunderte überlebt
Krone Plus Logo
Kosmische Nachbarn
„Der Mond ist Ausgangspunkt für Reisen zum Mars“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf