Uhrwerk defekt! Zeit steht still am Stadtpfarrturm

Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragen sich wohl alle Klagenfurter, wenn sie derzeit einen Blick auf den Stadtpfarrturm in der Innenstadt wagen. Denn auf dem mit 91,7 Metern zweithöchsten Kirchturm Kärntens (jener in Villach misst 94 Meter) kann man derzeit nur eine falsche Uhrzeit ablesen ...