Uhrwerk defekt! Zeit steht still am Stadtpfarrturm

Die höchstgelegene Uhr Klagenfurts ist defekt. Die Kirche aber hat kein Geld für die Reparatur des Uhrwerks des Stadtpfarrkirche – so viel würde diese kosten. Der Pfarrer selbst nimmt es schon mit Humor.
Wer hat an der Uhr gedreht? Das fragen sich wohl alle Klagenfurter, wenn sie derzeit einen Blick auf den Stadtpfarrturm in der Innenstadt wagen. Denn auf dem mit 91,7 Metern zweithöchsten Kirchturm Kärntens (jener in Villach misst 94 Meter) kann man derzeit nur eine falsche Uhrzeit ablesen ...
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