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Schlosswiese Moosburg

Last-Minute-Tickets für Konzertkracher sichern!

Kärnten
05.07.2026 04:02
An vier Abenden wird die Stimmung auf der Schlosswiese brodeln!
An vier Abenden wird die Stimmung auf der Schlosswiese brodeln!(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Vier Konzerte, vier Partyabende: Von 23. bis 26. Juli steht Moosburg wieder Kopf! Wer bei Seiler & Speer, Electric Callboy oder Gigi D‘Agostino auf der Schlosswiese mitfeiern möchte, sollte sich noch schnell Karten sichern.

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Der Countdown läuft – in 18 Tagen startet das große Konzert-Party-Wochenende auf der Schlosswiese! Eingeleitet wird dieses am 23. Juli vom erfolgreichen Austropop-Duo Seiler & Speer, das mit all seinen Hits im Gepäck nach Kärnten anreisen und für Emotionen pur sorgen wird.

Zwei Abende später, am Samstag, wiederholen sie ihre Show – für dieses Konzert sind die Karten allerdings bereits weg. Am Freitag, den 24. 7., gibt es aber noch die Chance auf ein Live-Erlebnis der Extraklasse in Moosburg. Denn wenn die Electrocore-Giganten von Electric Callboy die Bühne rocken, bleibt kein Stein auf dem anderen. Zumal die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring die Stimmung im Vorfeld aufheizen.

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Und am Sonntag, dem 26. Juli, steht eine musikalische Zeitreise auf dem Programm – mit der Italo-Dance-Legende Gigi D’Agostino. Auch für dieses Highlight sollte man sich noch schnell karten sichern.

Infos und Karte in allen Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, auf www.oeticket.com und www.semtainment.at

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