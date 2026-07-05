Last-Minute-Tickets für Konzertkracher sichern!

Zwei Abende später, am Samstag, wiederholen sie ihre Show – für dieses Konzert sind die Karten allerdings bereits weg. Am Freitag, den 24. 7., gibt es aber noch die Chance auf ein Live-Erlebnis der Extraklasse in Moosburg. Denn wenn die Electrocore-Giganten von Electric Callboy die Bühne rocken, bleibt kein Stein auf dem anderen. Zumal die legendären H-Blockx und die Band From Fall to Spring die Stimmung im Vorfeld aufheizen.