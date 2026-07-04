Senior (67) liegt nach Sturz von Leiter in Klinik

Einsatz für den Notarzthubschrauber in Mitteldorf in Osttirol! Beim Pflücken von Obst stürzte ein einheimischer Senior (67) von einer Leiter ab und verletzte sich schwer. Die Frau des 67-Jährigen setzte die Rettungskette in Gang.
Zu dem Unfall kam es am Samstag gegen 13 Uhr. Im Garten eines Anwesens in Mitteldorf war der 67-Jährige damit beschäftigt, Obst zu pflücken. Laut Angaben der Polizei befand er sich dabei auf einer angelehnten Aluleiter.
Ehefrau schlug Alarm
Plötzlich fiel der Senior rückwärts von der Leiter und stürzte rund drei Meter ab. Die Ehefrau, die sich in der Nähe befand, setzte unmittelbar die Rettungskette in Gang. Ersthelfer, Mitglieder der Rettung sowie ein Notarzt führten die Erstversorgung durch.
Im Anschluss wurde der Schwerverletzte mit dem Notarztheli in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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