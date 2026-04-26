Genug Wasser? So wird die Saison am Neusiedler See

Fährt man in Illmitz Richtung See, sieht man Radfahrer, Spaziergänger, Fotografen und Vogelgucker. Kein Wunder, findet doch gerade die Bird Experience statt. Neben der Straße tummeln sich Gänse mit ihren Gösseln, sind ihnen die Gäste zu viel, watscheln sie ins Wasser. Und hier erkennt sogar der Laie, dass es heuer keine Wassernot gibt.