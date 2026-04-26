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Genug Wasser? So wird die Saison am Neusiedler See

Burgenland
26.04.2026 05:30
Stefan und Rudi Gangl auf einem ihrer Fährschiffe.
Stefan und Rudi Gangl auf einem ihrer Fährschiffe.(Bild: Charlotte Titz)
Porträt von Charlotte Barbara Titz
Von Charlotte Barbara Titz

Bis 3. Mai gibt’s rund um den Neusiedler See noch das See Opening. Die „Krone“ hat mit Stefan und Rudi Gangl über die Saison 2026 und ihre Einschätzungen zum Wasserstand gesprochen.

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Fährt man in Illmitz Richtung See, sieht man Radfahrer, Spaziergänger, Fotografen und Vogelgucker. Kein Wunder, findet doch gerade die Bird Experience statt. Neben der Straße tummeln sich Gänse mit ihren Gösseln, sind ihnen die Gäste zu viel, watscheln sie ins Wasser. Und hier erkennt sogar der Laie, dass es heuer keine Wassernot gibt.

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