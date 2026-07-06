Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kein Engpass erwartet

Österreichs Gasspeicher sind zu 54 Prozent voll

Innenpolitik
06.07.2026 07:01
Österreichs Gasspeicher sind laut dem Wirtschaftsministerium zu 54 Prozent voll. Ein Engpass sei ...
Österreichs Gasspeicher sind laut dem Wirtschaftsministerium zu 54 Prozent voll. Ein Engpass sei nicht zu erwarten, hieß es (Symbolbild).(Bild: APA/BARBARA GINDL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am heutigen Montag will der Nationalrat die Verlängerung der staatlichen Gasreserve beschließen. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit nötig. Derzeit seien die Gasspeicher wieder zu 54 Prozent voll, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖPV).

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Kerosin sei der Lagerbestand im Mai um 56,6 Prozent gegenüber April gestiegen, bei Diesel um 36 Prozent. Hattmannsdorfer hatte zuvor einen Diesel- und Kerosinengpass für Mai prognostiziert, der aber nicht eingetreten war. Nun teilte das Wirtschaftsministerium mit, dass weder bei Diesel noch bei Kerosin von einem Mangel in Österreich auszugehen sei.

Laut Angaben von Shell haben die Raffinerien in Europa nach der Schließung der Straße von Hormuz ihre Produktion angepasst, um möglichst viel Kerosin (Jet A-1) erzeugen zu können. Der Kriegsbeginn im Iran hatte in ganz Europa zur zweiten Energiekrise innerhalb von vier Jahren geführt. Die Folgen waren erneut hohe Preise für Benzin, Diesel und Erdgas.

Zitat Icon

Versorgungssicherheit ist eine staatspolitische Aufgabe über Parteigrenzen hinweg.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer appelliert an Grüne und FPÖ, der Verlängerung der Gasreserve zuzustimmen

Strategische Reserve seit 2022
Vor vier Jahren war die strategische Reserve für Erdgas nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine eingeführt worden. Die Menge von 20 Terawattstunden (TWh) reicht für bis zu zwei Wintermonate. Nun soll die Reserve nach den Plänen der Regierung bis 2029 verlängert werden. Da eine Zweidrittelmehrheit nötig ist, appellierte Hattmannsdorfer an FPÖ und Grüne, zuzustimmen. „Versorgungssicherheit ist eine staatspolitische Aufgabe über Parteigrenzen hinweg“, sagte er.

Die Regulierungsbehörde E-Control teilte mit, dass der Gasverbrauch in Österreich im Mai deutlich gesunken sei. Im Vergleich zum Vorjahresmonat haben die Menschen hierzulande um 8,7 Prozent weniger Gas verbraucht. Im Mai sei weniger Gas aus dem benachbarten Ausland importiert und auch weniger exportiert worden, heißt es.

Lesen Sie auch:
Jürgen Löschnig ist gemeinsam mit Wolfgang Grimus Geschäftsführer des Airport Graz.
Krone Plus Logo
Airport-Graz-Chef
Teures Kerosin: „Kleinere Flughäfen kämpfen“
05.07.2026
264 Millionen Euro
Strategische Gasreserve wird bis 2029 verlängert
09.06.2026
Das empfiehlt der ARBÖ
Spritpreise legten nach Reduktion der Bremse zu
03.07.2026

Kerosin-Notreserven wohl nötig
Laut dem Wirtschaftsministerium können die Gasspeicher bis zum Jahresende noch zu 80 Prozent voll werden, wenn sich die Einspeicherrate nicht verändert. Auch bei Kerosin sei der Verbrauch im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. „Rund 15 bis 20 Prozent des EU-Verbrauchs stammten aus dem Persischen Golf, Ersatzlieferungen aus den USA und Nigeria kompensierten bisher rund die Hälfte der ausgefallenen Mengen. Im Best Case einer Öffnung ab Juli bleibt ein Engpass aus, erfordert aber den Einsatz von europäischen Kerosin-Notreserven“, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
06.07.2026 07:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Wohnhaus zerstört
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
Es kam auch zu gewaltsamen Ausschreitungen in Erfurt.
Zusammenstöße
Demonstranten wollten AfD-Parteitag verhindern
Das Donauinselfest in Wien könnte laut ÖAMTC die Reisewelle zu Beginn der Sommerferien verzögern ...
Ferienbeginn im Osten
ÖAMTC: Donauinselfest verzögert Reisewelle
krone.tv fragt nach
Sieg gegen Spanien heute? „I siach‘ schwoarz … “
Die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine ist seit Monaten heftig umkämpft. Für minimale ...
Blutzoll an der Front
Putin opfert 70.000 Soldaten für ein Fünftel Wiens
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
252.196 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.990 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.712 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1483 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
623 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
564 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr Innenpolitik
Kein Engpass erwartet
Österreichs Gasspeicher sind zu 54 Prozent voll
Grüne Spuren im Budget
Markus Marterbauer: Der heimliche Klimaminister
US-Beamter warnt:
Übernahme von Grönland derzeit „einzige Lösung“
Wirre Beleidigung
Trump bezeichnet einen Demokraten als „Alien“
Regieren im Blitzlicht
Christian Stocker gibt den Society-Kanzler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf