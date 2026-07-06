Österreichs Gasspeicher sind zu 54 Prozent voll

Kerosin-Notreserven wohl nötig

Laut dem Wirtschaftsministerium können die Gasspeicher bis zum Jahresende noch zu 80 Prozent voll werden, wenn sich die Einspeicherrate nicht verändert. Auch bei Kerosin sei der Verbrauch im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat zurückgegangen. „Rund 15 bis 20 Prozent des EU-Verbrauchs stammten aus dem Persischen Golf, Ersatzlieferungen aus den USA und Nigeria kompensierten bisher rund die Hälfte der ausgefallenen Mengen. Im Best Case einer Öffnung ab Juli bleibt ein Engpass aus, erfordert aber den Einsatz von europäischen Kerosin-Notreserven“, teilte das Wirtschaftsministerium am Sonntag in einer Aussendung mit.