Fremdgegangen? Ex-Freundin belastet Türkei-Star

Aufregung um Can Uzun: Der türkische Nationalspieler wird von seiner Ex-Freundin mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Demnach soll der 20-Jährige während ihrer vierjährigen Beziehung fremdgegangen sein.
Asli Cyla behauptet in mehreren Social-Media-Beiträgen, dass ihre vierjährige Beziehung endete, nachdem Uzun sie während der Klub-Weltmeisterschaft im Sommer 2025 in den USA betrogen haben soll.
„Ich war für ihn da, als er nichts hatte“
Nach eigenen Angaben war sie seine erste große Liebe, stand seit ihrer Jugend an seiner Seite und unterstützte ihn auf seinem gesamten Weg zum Profifußball. „Ich war für ihn da, als er nichts hatte. Und so ist alles zu Ende gegangen“, schrieb sie nun auf ihren Kanälen.
Und weiter: „Verlasst euch niemals auf einen Jungen. Konzentriert euch auf eure Ausbildung, eure Karriere und darauf, euch das Leben aufzubauen, das ihr verdient. Denn wir sind so viel mehr wert als das.“ Die beiden sind bereits seit einiger Zeit getrennt.
Er hat seine erste Liebe betrogen – das Mädchen, mit dem er aufgewachsen ist – nach vier gemeinsamen Jahren.
Asli Cyla, Ex-Freundin von Can Uzun
In einem weiteren Beitrag zeigt sie offenbar die Frau, mit der Uzun sie betrogen haben soll. Verschiedenen Berichten zufolge soll diese 30 Jahre alt sein. Wichtig: Die Vorwürfe wurden bislang nicht unabhängig bestätigt. Uzun hat sich dazu öffentlich noch nicht geäußert.
Türkei bei WM nach Gruppenphase ausgeschieden
Die Anschuldigungen kommen zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Bei der WM kam Uzun lediglich zu zwei Kurzeinsätzen. Beim 0:1 gegen Paraguay vergab er kurz vor Schluss die große Chance zum Ausgleich und konnte das Vorrunden-Aus nicht verhindern. Beim abschließenden 3:2 gegen die USA bereitete er den Siegtreffer vor.
Wie plant Hütter mit dem Offensiv-Star?
Zudem steht hinter seiner sportlichen Zukunft beim deutschen Bundesligaklub Eintracht Frankfurt ein Fragezeichen. Nach „Bild“-Informationen wollen die Frankfurter ihren Top-Offensivmann (10 Tore, 6 Vorlagen) jedoch unbedingt halten. Unter Rückkehrer-Trainer Adi Hütter soll Uzun das Herzstück der Offensive bilden.
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