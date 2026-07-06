Fremdgegangen? Ex-Freundin belastet Türkei-Star

„Ich war für ihn da, als er nichts hatte“

Nach eigenen Angaben war sie seine erste große Liebe, stand seit ihrer Jugend an seiner Seite und unterstützte ihn auf seinem gesamten Weg zum Profifußball. „Ich war für ihn da, als er nichts hatte. Und so ist alles zu Ende gegangen“, schrieb sie nun auf ihren Kanälen.