Rekord: Neubau des Spitals um 20 Jahre verspätet

Wenn mit der Finanzierung alles klappt. Die veranschlagten Kosten sind ja seit der ursprünglichen Planung von 561 Millionen auf mittlerweile mehr als 1,46 Milliarden Euro gestiegen. Bislang weiß man nur, dass das Geld mittels Sonderfinanzierung aufgestellt werden soll. Das hat der Landtag beschlossen. „Aber es ist weiterhin unklar, wie diese Summe konkret finanziert wird“, moniert Spenger. Eine entsprechende Anfrage der SPÖ im Landtag beantwortet Kasser knapp: „Es wurde bis dato noch keine Sonderfinanzierung für den Neubau abgeschlossen.“