Rekord: Neubau des Spitals um 20 Jahre verspätet

Viel Geduld müssen die Wiener Neustädter haben. Seit zehn Jahren sollte das neue Schwerpunkt-Krankenhaus fertig sein – doch es dauert nochmals zehn Jahre.
Als wahrlich unendliche Geschichte entpuppt sich mittlerweile der Neubau des Krankenhauses in Wiener Neustadt. Denn eigentlich sollte die neue Schwerpunktklinik des Industrieviertels schon vor zehn Jahren fertiggestellt worden sein. Allerdings: Bislang wurde noch nicht einmal die Baugrube ausgehoben.
Immerhin tut sich jetzt was: Ende Juni wurde das UVP-Verfahren eingeleitet. Sofern dabei alles glatt geht, sind im kommenden Jahr „die ersten baulichen Maßnahmen am Baufeld vorgesehen“, wie der zuständige Landesrat Anton Kasser (ÖVP) mitteilt. Was hat das Mega-Projekt so lange verzögert? Das fragt auch Rainer Spenger, SPÖ-Abgeordneter sowie Vizebürgermeister in Wiener Neustadt.
Bereits 2008 wurde von ÖVP-Granden der Neubau des Krankenhauses angekündigt. Spätestens 2016 sollte er fertig sein.
Rainer Spenger, SPÖ
Bild: Werner Jäger
In Kassers Büro zählt man mehrere Ursachen auf: Erweiterung des medizinischen Leistungsspektrums, Anpassung der Bettenkapazität, zusätzliche Funktionsbereiche, neue medizinische Behandlungskonzepte und neue Anforderungen an Forschung und Lehre – schließlich ist das Spital mittlerweile Universitätsklinik. Kasser sieht aber Licht am Ende des Tunnels: Denn 2035 oder 2036 soll der Neubau aber wirklich fertig sein.
Abhängig vom UVP-Verfahren ist aus heutiger Sicht eine Fertigstellung des Neubaus im Jahr 2035 beziehungsweise 2036 vorgesehen.
Anton Kasser, ÖVP
Bild: NLK Pfeiffer
Wenn mit der Finanzierung alles klappt. Die veranschlagten Kosten sind ja seit der ursprünglichen Planung von 561 Millionen auf mittlerweile mehr als 1,46 Milliarden Euro gestiegen. Bislang weiß man nur, dass das Geld mittels Sonderfinanzierung aufgestellt werden soll. Das hat der Landtag beschlossen. „Aber es ist weiterhin unklar, wie diese Summe konkret finanziert wird“, moniert Spenger. Eine entsprechende Anfrage der SPÖ im Landtag beantwortet Kasser knapp: „Es wurde bis dato noch keine Sonderfinanzierung für den Neubau abgeschlossen.“
Nun, bis 2036 dauert’s ja eh noch eine Weile ...
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