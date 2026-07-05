Ferienzauber soll für alle Kinder möglich sein

Die Sommerferien bieten Gelegenheit, Neues auszuprobieren und Zeit mit Gleichaltrigen zu verbringen. Doch so groß und vielfältig das Angebot an Feriencamps im Burgenland auch ist, so oft stellt es Familien vor finanzielle Herausforderungen. „Jedes Kind hat das Recht auf ein bisschen Ferienzauber und auf Erlebnisse, von denen es im Herbst voller Stolz im Kreis der Schulkameraden erzählen kann. Als Vater berührt es mich tief, wenn finanzielle Sorgen der Eltern die unbeschwerte Kindheit überschatten“, sagt Soziallandesrat Leonhard Schneemann.