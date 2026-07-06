Ziemlich zerzaust – Sie fing Taylors Brautstrauß!

Unvergesslicher Abend für Schwester von Football-Star

Taylor Smith ist die große Schwester von Travis Kelces Football-Kollegen Trey Smith. Dass dieser sie zur Hochzeit mitnahm, beschwerte Ashley wohl einen unvergesslichen Abend. Zusätzlich zu den Bildern mit dem Brautstrauß postete sie auch einige Fotos von sich und ihrem Bruder in ihren eleganten Outfits.



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