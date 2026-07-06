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Hohn für Blumen

Ziemlich zerzaust – Sie fing Taylors Brautstrauß!

Society International
06.07.2026 07:23
Ashley Smith zeigte auf Instagram stolz den Brautstrauß, den sie gefangen hat.
Ashley Smith zeigte auf Instagram stolz den Brautstrauß, den sie gefangen hat.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Instagram @iamashleysmith)
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Von krone.at

Bei ihrer Hochzeit mit Travis Kelce setzte Taylor Swift offenbar auf eine alte Tradition und warf ihren Brautstrauß in die Menge. Auf Social Media meldete sich nun die Glückliche, die die Blumen gefangen hat, mit einem Foto – das Arrangement sorgte prompt für Spott online.

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So haben sich die Fans Taylors Brautstrauß wohl nicht vorgestellt! Ashley Smith teilte auf Instagram die frohe Botschaft: „Wir haben eine bezaubernde Liebesgeschichte gefeiert.“ Sie fügte hinzu: „Und irgendwie … habe ich am Ende Tay Tays Brautstrauß gefangen.“

Unvergesslicher Abend für Schwester von Football-Star
Taylor Smith ist die große Schwester von Travis Kelces Football-Kollegen Trey Smith. Dass dieser sie zur Hochzeit mitnahm, beschwerte Ashley wohl einen unvergesslichen Abend. Zusätzlich zu den Bildern mit dem Brautstrauß postete sie auch einige Fotos von sich und ihrem Bruder in ihren eleganten Outfits.

Hier sehen Sie das Posting:

„Sieht total zerfetzt aus!“
Auf Social Media feiern jedoch nicht alle den Brautstrauß, der merklich zerzaust aussieht. „Ist das das echte Arrangement oder das, was davon übrig ist?“, schreibt etwa eine Userin. Eine weitere Person kommentierte: „Der Brautstrauß sieht total zerfetzt aus. Ich weiß, dass die Mädels darum gekämpft haben, als ginge es um ihr Leben!“

Zerzauster Strauß statt großem Arrangement
Viele hatten wohl einen aufwendig arrangierten, üppigen Blumenstrauß erwartet. Davon schien nach der Feier nicht mehr viel übrig zu sein – auf den Fotos wirkt der wilde Strauß eher, als wäre er frisch gepflückt worden. Smith hält ein paar Gräser und rosa Blüten in die Kamera, die lose zusammengebunden sind.

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Smith feiert das Brautpaar
Die Schwester des Football-Stars lässt sich von dem Online-Spott nicht beirren und schreibt auf Social Media, sie trinke darauf, dass ihr der Strauß „ein Leben voller Liebe, Glück und Lachen bescheren wird.“ Zum Schluss gratulierte Ashley noch einmal dem frisch gebackenen Ehepaar: „Herzlichen Glückwunsch, Taylor & Travis! Ein Hoch auf T&T – für immer!“

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