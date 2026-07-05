Stadtgemeinde Mattersburg feierte den 100er

„Stadtrecht als Meilenstein“

Die Landeshauptmann-Stellvertreterin betonte: „100 Jahre Stadtrecht sind für Mattersburg ein Meilenstein. Gleichzeitig sind diese hundert Jahre nur ein Kapitel einer viel längeren Entwicklung. Mattersburg ist ein Ort mit tiefen Wurzeln und einer Geschichte, die bis heute spürbar ist. Ich bin überzeugt, dass Mattersburg auch die nächsten Kapitel seiner Geschichte mit Zusammenhalt schreiben wird.“