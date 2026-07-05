Stadtgemeinde Mattersburg feierte den 100er

Seit dem Jahr 1926 ist der Ort Mattersburg eine Stadt. Das ist Anlass zum Gratulieren!
Vor 100 Jahren wurde die Verleihung des Stadtrechts an die Gemeinde Mattersburgs kundgemacht. Die Stadtgemeinde rund um Bürgermeisterin Claudia Schlager beging diesen Jahrestag mit einem Festakt im Beisein von Anja Haider-Wallner und Landesrat Leonhard Schneemann.
„Stadtrecht als Meilenstein“
Die Landeshauptmann-Stellvertreterin betonte: „100 Jahre Stadtrecht sind für Mattersburg ein Meilenstein. Gleichzeitig sind diese hundert Jahre nur ein Kapitel einer viel längeren Entwicklung. Mattersburg ist ein Ort mit tiefen Wurzeln und einer Geschichte, die bis heute spürbar ist. Ich bin überzeugt, dass Mattersburg auch die nächsten Kapitel seiner Geschichte mit Zusammenhalt schreiben wird.“
100 Jahre Mut
Schneemann erklärte: „Wir feiern auch 100 Jahre dynamische Entwicklung, 100 Jahre starken Zusammenhalt und 100 Jahre Mut, diesen Ort zu dem zu machen, was er heute ist: eine moderne, lebenswerte und selbstbewusste Stadt im Herzen unseres Landes.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.