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England-Star im Spital

„Schwere Verletzung“: Schreckmoment bei WM-Party

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 06:31
Englands Spieler feierten mit den Fans – dann passierte das Unglück.
Englands Spieler feierten mit den Fans – dann passierte das Unglück.(Bild: AP/Fernando Llano)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schreckmoment bei der WM-Party: Englands Nationalspieler Jordan Henderson hat sich beim Jubeln mit dem Team nach dem Achtelfinalsieg gegen Mexiko wohl schwerer verletzt. 

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Bei der Party vor den Fans der Three Lions war Jordan Henderson über eine Bande gestürzt – hier zu sehen im Video:

Auf einer Trage wurde der 36-Jährige in die Katakomben des Aztekenstadions getragen. 

Tuchel: „Es hat nicht gut ausgesehen“
Henderson habe sich am Handgelenk verletzt, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:2 am Sonntag. „Es hat nicht gut ausgesehen. Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist.“ Henderson sei nun im Krankenhaus.

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Kapitän Harry Kane hatte sich zunächst keine großen Sorgen gemacht. „Ich glaube, es geht ihm gut. Es ist nur etwas mit seinem Arm“, sagte der Stürmer bei der BBC. England trifft im Viertelfinale auf Norwegen. Henderson kam bei der WM bisher zu einem Kurzeinsatz.

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