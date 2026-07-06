„Schwere Verletzung“: Schreckmoment bei WM-Party

Tuchel: „Es hat nicht gut ausgesehen“

Henderson habe sich am Handgelenk verletzt, sagte Trainer Thomas Tuchel nach dem 3:2 am Sonntag. „Es hat nicht gut ausgesehen. Es ist eine ziemlich schwere Verletzung und es passt einfach nicht zu diesem Abend, dass Jordan jetzt nicht bei uns ist.“ Henderson sei nun im Krankenhaus.