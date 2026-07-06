WM: Teamchef bestätigt Aus, Nachfolger bereits fix

Javier Aguirre hat nach der dramatischen 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen England im Aztekenstadion das Ende seiner dritten Amtszeit als Nationaltrainer von Mexiko bestätigt.
Der Trainerposten geht nun wie geplant an Rafael Marquez.
„Er kann immer auf mich zählen“
Der 47-jährige ehemalige Teamkapitän arbeitete bereits seit zwei Jahren im Betreuerstab von Aguirre. „Ich habe ihm gesagt, dass er immer auf mich zählen kann“, sagte der 67 Jahre alte Aguirre am Sonntag.
Aguirre hatte die Nationalmannschaft 2001 zum ersten Mal übernommen und blieb damals nur ein Jahr. Die zweite Amtszeit dauerte von April 2009 bis Ende Juni 2010. Die dritte begann im Sommer 2024.
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