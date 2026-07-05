Die „Marke Burgenland“ ist 15 Millionen Euro wert

Man sieht sie auf den Bussen der Verkehrsbetriebe, auf den Kliniken der Gesundheit Burgenland, auf den Hochschulen, in Tourismusbetrieben und auf zahlreichen regionalen Produkten. Sogar bei der Fußball-WM in Amerika zierte sie die Trikots der österreichischen Nationalmannschaft: die rot-goldene Sonne. Die Standortmarke ist längst zum Erkennungszeichen des Burgenlandes geworden. Das Burgenland ist übrigens österreichweit auch die einzige Region, die das Gütesiegel einer Marke als gesamtes Bundesland nutzt und auch für Private zugänglich macht.