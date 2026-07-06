„Dr. Pfusch“ auch wegen schweren Betrugs angeklagt

„Ich bin froh, überhaupt noch am Leben zu sein“

Bereits zweimal wurde Daryoush Parvizi rechtskräftig wegen fahrlässiger Körperverletzung verurteilt – einer Steirerin durchstach er bei einer Fettabsaugung zehnmal den Darm, ein normales Leben ist ihr nicht mehr möglich. „Ich muss froh sein, überhaupt noch am Leben zu sein, nur den Ärzten der Plastischen Chirurgie am LKH Graz ist das zu verdanken“, berichtete die Mutter, die ihr Leben lang unter den Folgen leiden wird, der „Krone“.