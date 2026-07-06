Mexiko-Aus und Haaland-Show: Das war die WM-Nacht

Haaland trifft, Brasilien lässt Chancen liegen

Norwegen besiegelt das frühzeitige WM-Aus von Rekordweltmeister Brasilien. Haaland war in East Rutherford der entscheidende Mann. Der Superstar von Manchester City war lange wenig zu sehen, ehe er sich nach 79 Minuten gegen Gabriel durchsetzte und per Kopf zum 1:0 traf. In der 90. Minute sorgte der 25-Jährige mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze und seinem bereits siebenten Turniertreffer für die Entscheidung. Brasiliens Anschlusstor von Neymar, der per Elfmeter in der 10. Minute der Nachspielzeit traf, kam für den fünffachen Weltmeister zu spät.