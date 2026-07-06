Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

Packende Partien

Mexiko-Aus und Haaland-Show: Das war die WM-Nacht

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 06:20
Große Enttäuschung bei Mexikos Fans
Große Enttäuschung bei Mexikos Fans(Bild: AP/Natacha Pisarenko)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

England und Norwegen sind ins Viertelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft vorgestoßen. Die Three Lions warfen Co-Gastgeber Mexiko dank eines hart erkämpften 3:2 (2:1) im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt aus dem Turnier. Jude Bellingham traf per Doppelschlag, Harry Kane vom Elferpunkt für die Engländer.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der Runde der besten acht Teams wartet am Samstag in Miami das Duell mit Norwegen. Erling Haaland schoss beim 2:1 der Skandinavier gegen Brasilien beide Tore.

Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)

In Mexiko-Stadt begann die Partie aufgrund eines Gewitters mit einer Stunde Verzögerung. Bellingham brachte die Engländer entgegen des Spielverlaufs mit seinen Toren in der 36. und 38. Minute in Führung. Mexikos Torjäger Julian Quinones gelang noch vor der Pause (42.) der Anschlusstreffer. Nach Seitenwechsel ging der Schlagabtausch weiter. Bei den Engländern sah Jarell Quansah (54.) die Rote Karte, ehe Kane nervenstark und unter den Pfiffen der Mehrheit der 80.824 Zuschauer vom Elfmeterpunkt traf (60.) – sein sechstes Tor bei diesem Turnier.

Lesen Sie auch:
Harry Kane (Mitte) stand gegen Mexiko im Fokus.
Binnen weniger Minuten
Kane: Erst Held, dann machte er es wieder spannend
06.07.2026
Achtelfinal-Spektakel
England zittert sich gegen Gastgeber Mexiko weiter
06.07.2026

Ausgerechnet Englands Kapitän verursachte jedoch auch einen Strafstoß des Gegners. Raul Jimenez (69.) verwandelte und brachte das Stadion erneut zum Beben. England verteidigte das Resultat aber mit viel Einsatz über die Zeit und darf weiter vom zweiten WM-Titel nach dem Triumph 1966 träumen. Für Mexiko war es die erste Niederlage im elften WM-Spiel im legendären Aztekenstadion. Im Turnierverlauf hatte die Mannschaft von Javier Aguirre vor dem Achtelfinale noch kein Gegentor erhalten und alle vier Spiele gewonnen.

Haaland trifft, Brasilien lässt Chancen liegen
Norwegen besiegelt das frühzeitige WM-Aus von Rekordweltmeister Brasilien. Haaland war in East Rutherford der entscheidende Mann. Der Superstar von Manchester City war lange wenig zu sehen, ehe er sich nach 79 Minuten gegen Gabriel durchsetzte und per Kopf zum 1:0 traf. In der 90. Minute sorgte der 25-Jährige mit einem strammen Schuss von der Strafraumgrenze und seinem bereits siebenten Turniertreffer für die Entscheidung. Brasiliens Anschlusstor von Neymar, der per Elfmeter in der 10. Minute der Nachspielzeit traf, kam für den fünffachen Weltmeister zu spät.

Lesen Sie auch:
Neymar verabschiedet sich von der großen WM-Bühne.
Da hilft Elfer nichts
Unwürdiger Neymar-Abschied: Erst Zoff, dann Tränen
06.07.2026
Eine unfassbare Serie
„Es ist Wahnsinn!“ Haaland kann es nicht glauben
06.07.2026
Wikinger rudern weiter
Irre Haaland-Show! Norwegen düpiert Brasilien
06.07.2026

Dabei hätte Bruno Guimaraes die Partie bereits früh in Brasiliens Richtung lenken können. Der Mittelfeldspieler scheiterte jedoch mit seinem Foul-Elfmeter in der 14. Minute an Norwegens Goalie Örjan Nyland. Die Elf von Carlo Ancelotti vergab durch Endrick nach einer knappen Stunde noch eine weitere Topchance auf die Führung - ehe Haaland zuschlug. Norwegen steht zum ersten Mal in einem WM-Viertelfinale. Neymar war nach der Niederlage hingegen am Boden zerstört. Brasiliens Rekordtorschütze (80 Treffer) ließ durchklingen, dass seine Teamkarriere damit beendet ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
06.07.2026 06:20
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

WM-Highlights
2:1! Haaland schießt Brasilien ins Tal der Tränen
Die WM-Highlights
Frankreich lässt sich nicht ärgern – hier im Video
Die WM-Highlights
Im Video: Marokko schmeißt Gastgeber Kanada raus
Elfer-Krimi
Ägypten steht im Achtelfinale – die Highlights
Highlight-Video
Hier zittert sich Argentinien ins Achtelfinale
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
251.000 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
131.873 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
126.494 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1447 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
668 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Steiermark
Eklat in Leoben: Ex-FPÖ-Mitarbeiter unter Verdacht
565 mal kommentiert
Das Vereinsgebäude der Burschenschaft Leder in Leoben
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Packende Partien
Mexiko-Aus und Haaland-Show: Das war die WM-Nacht
Binnen weniger Minuten
Kane: Erst Held, dann machte er es wieder spannend
Kronprinz zeigte sich
Nach Sieg über Brasilien: Wikinger-Party in Oslo
Sport Tv Logo
WM-Cowboys reiten heim
„Ihr habt ein grenzenloses Abenteuer erlebt“
Achtelfinal-Spektakel
England zittert sich gegen Gastgeber Mexiko weiter

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf