Kanada sieht OpenAI nach Amoklauf in der Pflicht

Hintergrund des Treffens von Solomon und weiteren Ministern mit dem führenden Sicherheitsteam von OpenAI war die Gewalttat vom 10. Februar im westkanadischen Ort Tumbler Ridge, bei der insgesamt neun Menschen starben. Den Ermittlungen zufolge hatte eine 18-Jährige acht Menschen getötet, sechs davon in einer Schule, bevor sie sich das Leben nahm.