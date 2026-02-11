Blutbad an Schule: Fahndung nach „Frau in Kleid“

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert. Bei der Ankunft hätten Beamte sechs Tote entdeckt. Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine weiteres Opfer sei auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Etwa 25 weitere Personen werden demnach wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt. An einem zweiten Ort, einem Wohnhaus, das wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden.