Mehrere Tote in Kanada
Blutbad an Schule: Fahndung nach „Frau in Kleid“
Zehn Menschen – darunter der mutmaßliche Schütze – sind am Dienstag bei einem Angriff an einer Highschool in der Provinz British Columbia ums Leben gekommen. Laut dem kanadischen Sender CBC hat die Polizei die Identität des mutmaßlichen Schützen inzwischen geklärt. Am Nachmittag war dem Sender zufolge nach einer „Frau in einem Kleid“ gefahndet worden.
Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 13.20 Ortszeit (21.20 Uhr MEZ) über Schüsse an einer Schule in der Gemeinde Tumbler Ridge informiert. Bei der Ankunft hätten Beamte sechs Tote entdeckt. Zwei Verletzte seien per Hubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine weiteres Opfer sei auf dem Weg ins Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen. Etwa 25 weitere Personen werden demnach wegen nicht lebensbedrohlicher Verletzungen behandelt. An einem zweiten Ort, einem Wohnhaus, das wahrscheinlich mit der Tat in Verbindung stehe, seien zwei weitere Tote gefunden worden.
Laut Polizei Gefahr für Öffentlichkeit gebannt
Über den Hintergrund der Tat ist noch nichts bekannt. Auch ob es sich bei den Toten um Kinder oder Lehrkräfte handelt, wurde nicht mitgeteilt. Die Polizei rief die Menschen in der Gegend mehrere Stunden lang dazu auf, ihre Türen zu verriegeln und ihre Häuser oder Geschäfte bis auf Weiteres nicht zu verlassen.
Laut dem kanadischen Sender CBC hat die Polizei die Identität des mutmaßlichen Schützen inzwischen geklärt. Am Nachmittag war dem Sender zufolge nach einer „Frau in einem Kleid“ gefahndet worden. Aus Datenschutzgründen und zum Schutz der Ermittlungen würden derzeit aber keine genaueren Details bekanntgegeben, hieß es. Die Polizei ging nicht von weiteren Verdächtigen aus. Eine anhaltende Gefahr für die Öffentlichkeit bestehe nicht.
Kanadischer Premier sagt Deutschlandreise ab
Der kanadische Premierminister reagierte mit Bestürzung auf den Vorfall. Er sei „zutiefst erschüttert“, schrieb Mark Carney auf der Plattform X. „Meine Gebete und mein tiefstes Beileid gelten den Familien und Freunden, die durch diese schrecklichen Gewalttaten Angehörige verloren haben.“ Er sagte seine geplante Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz ab.
