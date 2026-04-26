„Der Mond ist Ausgangspunkt für Reisen zum Mars“

„Krone“: Herr Dr. Seeberger, als Apollo-11-Astronaut Neil Armstrong im Juli 1969 als erster Mensch den Mond betrat, waren Sie noch keine zehn Jahre alt. Welche Erinnerungen haben Sie daran?

Robert Seeberger: Die erste Mondlandung war ein echtes Weltereignis. Medien rund um den Erdball berichteten darüber. Die Faszination war riesig. Man wusste ja auch nicht, ob alles gut geht. Kann es überhaupt funktionieren? Kommen die Astronauten wohlbehalten zurück? Das war schon sehr spannend. Doch das Apollo-Programm kostete sehr viel Geld und allmählich schwand das gesellschaftliche Interesse. Schließlich wurde das Programm eingestellt. Im Jahr 1972 landeten Astronauten das letzte Mal auf dem Erdtrabanten.