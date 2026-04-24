Potapova als Lucky Loser in dritter Madrid-Runde

Linz-Finalistin Anastasia Potapova steht überraschend in der dritten Runde des WTA-1000-Turniers in Madrid. Die eigentlich in der zweiten Qualifikationsrunde an Sinja Kraus gescheiterte Neo-Österreicherin profitierte von einer Absage einer gesetzten Spielerin und erhielt dadurch zudem ein Freilos in der ersten Runde.