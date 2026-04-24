Wie Papa im WRC! „Hommage an sein Lebenswerk“

Der Ford von RM-Racing hat 350 PS, 1200 Kilogramm – und Michi im einst von Werkspiloten gelenkten Boliden eigentlich keine Erfahrung. Am Samstag ist Trainingstag, am Sonntag steigt das Rennen, übrigens der einzige Berg-EM-Lauf in Österreich. „Ich werde nach einer theoretischen Einschulung, wie man alles bedient, erstmals im Auto sitzen – und hoffe, dass der Fahrer nicht alles verlernt hat“, scherzt der 38-Jährige über sich selbst. „Wenn man beschleunigt, bleibt dir fast die Luft weg. Hoffentlich kann ich meine Erfahrung abrufen. Es geht mir aber nicht um Zeiten und Platzierungen.“