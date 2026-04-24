Wie Papa im WRC! „Hommage an sein Lebenswerk“

Michael Kogler startet ab Samstag beim legendären Rechberg-Rennen. Der Niederösterreicher lenkt in Erinnerung an seinen verstorbenen Papa Gottfried einen Ford WRC, diesmal einen Fiesta. „Ich fahre im Gedenken an Papa“, so der 38-Jährige, der erstmals in einen derartigen Boliden steigt.
Musik läuft. Benzingespräche und Anekdoten. Dann erzählt Papa Gottfried beim Lied „Another Love“ von Tom Odell bewegt von seiner Premiere in einem WRC-Boliden. So nahm das „Projekt“ seinen Lauf.
Denn Michi Kogler startet ab Samstag in einem Ford Fiesta WRC bei der Rechberg-Rallye im steirischen Almenland. „Im Gedenken an Papa, der hier genau vor 30 Jahren erstmals den legendären Ford Escort WRC fuhr“, verrät er im KFZ-Betrieb Kirchner in Prinzersdorf über die väterliche Motorsport-Legende, die im Jänner nach langer, schwerer Krankheit verstarb. „Ich fahre am Rechberg, bei diesem tollen Bergrennen, als Hommage an sein Lebenswerk.“
Der Ford von RM-Racing hat 350 PS, 1200 Kilogramm – und Michi im einst von Werkspiloten gelenkten Boliden eigentlich keine Erfahrung. Am Samstag ist Trainingstag, am Sonntag steigt das Rennen, übrigens der einzige Berg-EM-Lauf in Österreich. „Ich werde nach einer theoretischen Einschulung, wie man alles bedient, erstmals im Auto sitzen – und hoffe, dass der Fahrer nicht alles verlernt hat“, scherzt der 38-Jährige über sich selbst. „Wenn man beschleunigt, bleibt dir fast die Luft weg. Hoffentlich kann ich meine Erfahrung abrufen. Es geht mir aber nicht um Zeiten und Platzierungen.“
Viel mehr möchte Michi, am Berg ganz alleine ohne Co-Pilot, die Wucht und den Speed des Autos sowie die Gegebenheiten des Rallye-Events genießen. „Ich will auf Papas Spuren wandeln.“
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