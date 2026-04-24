„Hafen“ der Kreativität

ALLGEMEINE AUSKÜNFTE:

www.linztourismus.at oder www.oberoesterreich.at

ANREISE: Mit dem Zug bis Linz Hbf. Oder mit dem Pkw. Gut durch die Stadt kommt man mit der Linz Card (z. B. 24 Std. für 18 €). Sie ist Öffi-Ticket, bietet Ermäßigungen für Attraktionen und ist Museumseintrittskarte.

HOTEL-TIPP: ARCOTEL Tabakfabrik im neuen Quadrill Tower. Preisbeispiel (22.-23.5.): 1 Nacht mit Frühstück für 2 Pers. ab 122 €

Infos & Buchung: www.tabakfabrik.arcotel.com

KULINARIK-EMPFEHLUNG:

Gasthaus Alte Welt: www.altewelt.at

Gasthaus Alte Welt: www.altewelt.at Zur Liesl (Areal Tabakfabrik): www.zurliesl.at

Zur Liesl (Areal Tabakfabrik): www.zurliesl.at Leberkas-Pepi: www.leberkaspepi.at

MAGAZIN-TIPP: Entdecken Sie im neuen REISEZEIT-Magazin u. a., warum Oberösterreich eine perfekte Destination für Radfahrer ist. Erhältlich in Trafiken, online und im ausgewählten Handel um 5,90 €. Mit „Krone“-Bonus Card für Abonnenten nur 4,90 €. Für Digital-Abonnenten GRATIS im ePaper.