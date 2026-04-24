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GAK beim WAC:

Für Sentimentalitäten ist jetzt keine Zeit!

Fußball National
24.04.2026 12:30
Ihre WAC-Vergangenheit spielt für Joachim Standfest und Ferdl Feldhofer am Samstag keine Rolle.
Ihre WAC-Vergangenheit spielt für Joachim Standfest und Ferdl Feldhofer am Samstag keine Rolle.(Bild: GEPA)
Porträt von Volker Silli
Von Volker Silli

Nach 13 sieglosen Spielen stürzt der regierende Cupsieger WAC dem Keller entgegen – in den letzten vier Runden vorm drohenden SuperGAU müssen für das Schlusslicht Siege her: Doch Joachim Standfest und die ehemalige Wolfsberg-Fraktion des GAK kann sich nicht leisten, am Samstag im Lavanttal den Nothelfer zu spielen.

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Headcoach Ferdl Feldhofer, Co-Trainer Jakob Swersina, Funktionär Boris Hüttenbrenner und Dominik Frieser haben WAC-Vergangenheit – wie Assistenztrainer Joachim Standfest, der von 2013 bis 2017 135-mal den Dress der Wölfe getragen und in Kärnten eine schöne Zeit verbracht hat.

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