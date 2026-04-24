Totbergungen der Wasserrettung verdoppelt

Mit insgesamt 974 Einsätzen verzeichnete die Wasserrettung Vorarlberg erneut ein einsatzreiches Jahr. Die Bandbreite reichte von Erste-Hilfe-Leistungen über Personenrettungen bis hin zu aufwändigen Großeinsätzen, insbesondere im Oberland. So wurde im Oktober ein solcher, mehrtägiger Großeinsatz notwendig, ausgelöst durch ein im Kops-Stausee versunkenes Auto. 20 Einsatzkräfte und sieben Taucher kämpften mit Dunkelheit, null Sichtweite und über 50 Metern Tiefe. Schlussendlich konnte das Auto und der Lenker, ein 72-jähriger Mann, geborgen werden. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatten die Wasserretter auch im April 2025 zu leisten: Im Andelsbucher Stausee ist ein Bagger in Brand geraten, für die Löscharbeiten mussten flachwassertaugliche Hochwasserboote angefordert werden.