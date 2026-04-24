Rollstuhlfahrer (68) gerammt: Radler flüchtete!

Ereignet hat sich der verheerende Unfall am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Innsbrucker Prinz-Eugen-Straße. Der 68-jährige Einheimische sei am dortigen Radweg mit seinem Elektro-Rollstuhl in Richtung Westen gefahren, als ihm im Bereich der Unterführung „Sillpromenade“ ein Radfahrer entgegenkam. Es kam zu einer Kollision!