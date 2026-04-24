Rollstuhlfahrer (68) gerammt: Radler flüchtete!

Unfassbare Szenen spielten sich Donnerstagabend in Innsbruck ab: Ein unbekannter Radfahrer rammte einen 68-jährigen Mann im E-Rollstuhl und verletzte diesen dadurch schwer. Nachdem Passanten das verkeilte Mountainbike des mutmaßlichen Unfallverursachers wieder fahrbereit gemacht hatten, ergriff der Unbekannte die Flucht.
Ereignet hat sich der verheerende Unfall am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, in der Innsbrucker Prinz-Eugen-Straße. Der 68-jährige Einheimische sei am dortigen Radweg mit seinem Elektro-Rollstuhl in Richtung Westen gefahren, als ihm im Bereich der Unterführung „Sillpromenade“ ein Radfahrer entgegenkam. Es kam zu einer Kollision!
Der Rollstuhlfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen. „Einen Knochenbruch am Fuß“, konkretisierte die Polizei.
Radfahrer suchte das Weite
Das schwarze Mountainbike des Unbekannten hatte sich am Rollstuhl verkeilt. „Nachdem Passanten das Fahrrad entfernt hatten, verließ der Unbekannte die Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern“, schilderten die Ermittler weiter.
Fahndung verlief erfolglos
Der schwer verletzte Rollstuhlfahrer wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Eine sofortige Fahndung nach dem flüchtigen Fahrradfahrer verlief erfolglos.
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