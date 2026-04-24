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Durchbruch! Entscheidung um Vinicius Jr. gefallen

La Liga
24.04.2026 13:17
Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AP/Manu Fernandez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Entscheidung um Vinicius Junior ist gefallen! Der 25-jährige Brasilianer steht kurz vor einer langfristigen Vertragsverlängerung bei Real Madrid.

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Wie „Sky“ berichtet, gibt es zwischen den „Königlichen“ und dem Flügelstürmer eine grundsätzliche Einigung über einen neuen Vertrag. Lediglich letzte kleinn Details müssen noch geklärt werden. Damit dürfte ein monatelanges Tauziehen ein Ende finden.

Zäher Verhandlungspoker
Die Gespräche laufen bereits seit über einem Jahr, heißt es. Vor allem die Differenzen mit dem ehemaligen Real-Coach Xabi Alonso dürften ihren Teil dazu beigetragen haben, warum sich Vini nicht schon früher entschieden hat. Zudem sollen hohe Gehaltsforderungen ein Knackpunkt gewesen sein. Zwischenzeitlich wurde er auch mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.

Vinicius Junior bleibt bei Real Madrid.
Vinicius Junior bleibt bei Real Madrid.(Bild: AP/Manu Fernandez)

Unter Trainer Álvaro Arbeloa hat sich die Situation offenbar beruhigt. Trotz einer enttäuschenden Saison der Madrilenen (wohl ohne Titel) konnte der neue Coach den Offensivstar wieder einfangen und ein gutes Gefühl geben.

Auch finanziell scheint ein Kompromiss gefunden zu sein. Vini wird künftig zu den Topverdienern gehören, allerdings dürfte er nicht an Kylian Mbappé herankommen.

Wichtiger Baustein für Real
Für Präsident Florentino Pérez wäre eine Verlängerung ein großer Erfolg. Trotz mancher Kontroversen ist Vini sportlich unverzichtbar. In dieser Saison kommt der Brasilianer bereits auf 18 Torbeteiligungen. 2024 wurde er außerdem zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

(Bild: Kronen Zeitung)

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