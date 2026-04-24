Durchbruch! Entscheidung um Vinicius Jr. gefallen

Zäher Verhandlungspoker

Die Gespräche laufen bereits seit über einem Jahr, heißt es. Vor allem die Differenzen mit dem ehemaligen Real-Coach Xabi Alonso dürften ihren Teil dazu beigetragen haben, warum sich Vini nicht schon früher entschieden hat. Zudem sollen hohe Gehaltsforderungen ein Knackpunkt gewesen sein. Zwischenzeitlich wurde er auch mit Klubs aus Saudi-Arabien in Verbindung gebracht.