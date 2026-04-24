Liefering sucht weiter die Effizienz vor dem Tor

Der Jungbullen-Trend in der 2. Liga zeigt nach oben. Nur die Trefferausbeute lässt zu wünschen übrig. In der kommenden Saison stürmt ein 18-Jähriger aus Venezuela für die Salzburger.
Die Formkurve von Liefering in der 2. Liga zeigt wieder nach oben. Nach drei Niederlagen in Folge gab es zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen den FAC sowie ein starkes 0:0 auswärts bei St. Pölten. Heute (18) wartet der nächste gute Gegner auf die Jungbullen: die Young Violets, aktuell Sechstplatzierter. „Eine Mannschaft, die von der Altersstruktur ähnlich wie wir unterwegs ist“, weiß Liefering-Trainer Danny Galm. Im Hinspiel (2:0 für Liefering) waren die Lieferinger um im Schnitt sogar um rund zwei Jahre jünger als die Young Violets.
„Müssen zielstrebiger werden“
Dass soll keine Ausrede für die Kritik von Galm sein: die Effizienz vor dem Tor. „Klar ist, dass wir im letzten Drittel noch zielstrebiger werden müssen, um uns für den Aufwand, den wir betreiben, zu belohnen“, betont der Deutsche.
Für mehr Tore kann in der kommenden Saison Yerwin Sulbaran sorgen. Der 18-jährige Stürmer wurde aus seiner Heimat Venezuela von Kooperationsklub Salzburg verpflichtet, soll vorerst bei Liefering auflaufen.
ADMIRAL 2. Liga, Freitag: Liefering – Young Violets, Bregenz – Hertha Wels, Austria Klagenfurt – Austria Lustenau, Amstetten – Vienna (alle 18), FAC – St. Pölten (20.30).
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