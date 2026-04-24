Liefering sucht weiter die Effizienz vor dem Tor

Die Formkurve von Liefering in der 2. Liga zeigt wieder nach oben. Nach drei Niederlagen in Folge gab es zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen den FAC sowie ein starkes 0:0 auswärts bei St. Pölten. Heute (18) wartet der nächste gute Gegner auf die Jungbullen: die Young Violets, aktuell Sechstplatzierter. „Eine Mannschaft, die von der Altersstruktur ähnlich wie wir unterwegs ist“, weiß Liefering-Trainer Danny Galm. Im Hinspiel (2:0 für Liefering) waren die Lieferinger um im Schnitt sogar um rund zwei Jahre jünger als die Young Violets.