Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegen Young Violets

Liefering sucht weiter die Effizienz vor dem Tor

Sport
24.04.2026 12:00
Traf gegen den FAC doppelt: Lieferings Adejenughure.
Traf gegen den FAC doppelt: Lieferings Adejenughure.(Bild: Heiko Mandl - FC Liefering)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Der Jungbullen-Trend in der 2. Liga zeigt nach oben. Nur die Trefferausbeute lässt zu wünschen übrig. In der kommenden Saison stürmt ein 18-Jähriger aus Venezuela für die Salzburger.

0 Kommentare

Die Formkurve von Liefering in der 2. Liga zeigt wieder nach oben. Nach drei Niederlagen in Folge gab es zuletzt einen 3:1-Erfolg gegen den FAC sowie ein starkes 0:0 auswärts bei St. Pölten. Heute (18) wartet der nächste gute Gegner auf die Jungbullen: die Young Violets, aktuell Sechstplatzierter. „Eine Mannschaft, die von der Altersstruktur ähnlich wie wir unterwegs ist“, weiß Liefering-Trainer Danny Galm. Im Hinspiel (2:0 für Liefering) waren die Lieferinger um im Schnitt sogar um rund zwei Jahre jünger als die Young Violets.

„Müssen zielstrebiger werden“
Dass soll keine Ausrede für die Kritik von Galm sein: die Effizienz vor dem Tor. „Klar ist, dass wir im letzten Drittel noch zielstrebiger werden müssen, um uns für den Aufwand, den wir betreiben, zu belohnen“, betont der Deutsche.

Lesen Sie auch:
Jannik Schuster (li.) erzielte sein erstes Tor für Salzburg.
Bullen-Noten
Schuster mausert sich zum Abwehrchef
22.04.2026
Beichler schwärmt
„Ich sehe ihn als Säule für unser Spiel“
21.04.2026

Für mehr Tore kann in der kommenden Saison Yerwin Sulbaran sorgen. Der 18-jährige Stürmer wurde aus seiner Heimat Venezuela von Kooperationsklub Salzburg verpflichtet, soll vorerst bei Liefering auflaufen.

ADMIRAL 2. Liga, Freitag: Liefering – Young Violets, Bregenz – Hertha Wels, Austria Klagenfurt – Austria Lustenau, Amstetten – Vienna (alle 18), FAC – St. Pölten (20.30).

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
24.04.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
129.949 mal gelesen
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Ausland
An Walrettung beteiligte Tierärztin liegt im Koma
100.065 mal gelesen
„Timmy“ wird von Helfern befeuchtet, damit er nicht austrocknet.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
94.298 mal gelesen
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1596 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
990 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Innenpolitik
Thurnher mit klarer Mehrheit an ORF-Spitze gewählt
678 mal kommentiert
Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag Ingrid Thurnher (Bild) zur neuen ORF-Generaldirektorin ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf