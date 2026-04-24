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„Unangemessen“

„Höllenloch“: Inder empört über Trump-Posting

Außenpolitik
24.04.2026 13:08
(Bild: AP/Mark Schiefelbein, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Sprecher des indischen Außenministeriums hat am Freitag eines von Donald Trumps Postings auf Truth Social scharf kritisiert. In einem Absatz des zweiseitigen Textes bezeichnet er Indien als „Höllenloch“. 

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Der Kommentar sei „unangemessen“, die Bemerkungen seien „offensichtlich uninformiert, unangemessen und geschmacklos“, fügte Randhir Jaiswal hinzu.

Trump hatte am Mittwoch (Ortszeit) einen Artikel verlinkt, der offenbar auf einen konservativen Podcaster zurückgeht. In dem Text wird das verfassungsmäßige Recht in den USA angeprangert, nach dem alle auf US-Boden Geborenen automatisch die US-Staatsbürgerschaft erhalten.

Zitat Icon

Jedes Baby wird hier sofort zum Staatsbürger, und dann holen sie die ganze Familie aus China, Indien oder einem anderen Höllenloch auf dem Planeten hierher.

Auszug des Textes

Respektlos, unwissend, unwürdig, Hetze
In dem Text werden außerdem indische Einwanderer beschuldigt, keine weißen US-Amerikaner in ihren Unternehmen einzustellen und nur schlecht Englisch zu sprechen.

Dieser Text spiegle „sicherlich nicht die wirklichen Beziehungen zwischen Indien und den USA wider, die auf gegenseitigem Respekt und gemeinsamen Interessen beruhen“, erklärte der Sprecher des indischen Außenministeriums.

Lesen Sie hier Trumps Posting (in englischer Sprache):

(Bild: truthsocial.com/@realDonaldTrump)
(Bild: truthsocial.com/@realDonaldTrump)

Kritik auch von US-Politikern
Trumps Post sei „beleidigend, ignorant und unter der Würde seines Amtes“, erklärte der demokratische Kongressabgeordnete Ami Bera aus Kalifornien. „Präsident Trump, der in Reichtum und Privilegien hineingeboren wurde, musste noch nie so kämpfen wie so viele Einwandererfamilien“, fügte er hinzu.

Die Hindu American Foundation sprach von „hasserfüllter, rassistischer Hetze“:

Nach anfänglicher Nähe war der indische Premierminister Narendra Modi unlängst bei Trump in Ungnade gefallen, weil er Trumps Rolle bei der Vermittlung im Konflikt zwischen Indien und Pakistan angeblich heruntergespielt hatte. In der Folge hielt Trump monatelang an hohen Zöllen gegen Indien fest, im Februar schlossen beide Länder schließlich ein Handelsabkommen. 

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