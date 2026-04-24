„Höllenloch“: Inder empört über Trump-Posting

Kritik auch von US-Politikern

Trumps Post sei „beleidigend, ignorant und unter der Würde seines Amtes“, erklärte der demokratische Kongressabgeordnete Ami Bera aus Kalifornien. „Präsident Trump, der in Reichtum und Privilegien hineingeboren wurde, musste noch nie so kämpfen wie so viele Einwandererfamilien“, fügte er hinzu.