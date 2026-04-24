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Einstimmig gewählt

„Es reicht“-Vizekanzler (70) ist jetzt Präsident

Innenpolitik
24.04.2026 13:01
Wilhelm Molterer (ÖVP) war vom 11. Jänner 2007 bis zum 2. Dezember 2008 österreichischer ...
Wilhelm Molterer (ÖVP) war vom 11. Jänner 2007 bis zum 2. Dezember 2008 österreichischer Vizekanzler und Finanzminister.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Um Ex-Vizekanzler Wilhelm Molterer ist es zuletzt medial recht ruhig geworden. Nun lässt der 70-Jährige wieder von sich hören, denn der ehemalige ÖVP-Chef wurde am Freitag in ein Präsidentenamt gewählt ...

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Konkret handelt es sich um das Präsidentenamt der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE). Der Vorstand hat Molterer einstimmig in dieses Amt gewählt.

Ewald Nowotny zum Ehrenpräsidenten ernannt
Ewald Nowotny (81), der nach sieben Jahren diese Funktion zurücklegte, wurde von der Generalversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt. Nowotny war zwischen 2008 und 2019 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.

Ewald Nowotny
Ewald Nowotny(Bild: EBÖ/Vicky Posch)

Barbara Schennach, Leiterin der Abteilung Europapolitik in der Wirtschaftskammer Österreich, wurde zur neuen Vizepräsidentin der ÖGfE gewählt. Valentin Wedl, Leiter der Abteilung EU und Internationales der Arbeiterkammer Wien, der seit 2014 als Vizepräsident fungiert, wurde wiederbestellt.

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Molterer bis 2011 in der Politik aktiv
Molterer, der von 2007 bis 2008 Vizekanzler und Finanzminister war, zog sich nach den für seine ÖVP desaströsen Neuwahlen 2008, die er mit dem Satz „Es reicht“ eingeleitet hatte, aus der ersten Reihe der Innenpolitik zurück. Als Nationalratsabgeordneter blieb er bis Juni 2011.

Oktober 2008: Der damalige Vizekanzler Wilhelm Molterer (li.) mit dem damaligen Bundeskanzler ...
Oktober 2008: Der damalige Vizekanzler Wilhelm Molterer (li.) mit dem damaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ).(Bild: APA)

Wechsel in Finanzbranche
Danach war der gebürtige Oberösterreicher viele Jahre als Finanzexperte tätig und bekleidete mehrere höhere Ämter. Von 2011 bis 2015 war er etwa Vizepräsident und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank (EIB). Von 2015 bis 2021 war er Geschäftsführender Direktor des Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI). Dort ist seit September 2025 Ex-Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) als Vizepräsident tätig. 2016 unterstützte Molterer übrigens Alexander Van der Bellen im Bundespräsidentschaftswahlkampf. 

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