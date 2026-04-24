„Es reicht“-Vizekanzler (70) ist jetzt Präsident

Konkret handelt es sich um das Präsidentenamt der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE). Der Vorstand hat Molterer einstimmig in dieses Amt gewählt.

Ewald Nowotny zum Ehrenpräsidenten ernannt

Ewald Nowotny (81), der nach sieben Jahren diese Funktion zurücklegte, wurde von der Generalversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt. Nowotny war zwischen 2008 und 2019 Gouverneur der Österreichischen Nationalbank.

