„Haben leider eine Hiobsbotschaft zu verkünden“

Vier Fahrer im Einsatz

Womit Steyr nach Filippo Fortin bereits auf einen zweiten starken Fahrer verzichten muss. Zudem musste man gleich vier Fahrer um Leistungsträger Zoidl an das Nationalteam abstellen, das bis heute bei der Tour of the Alps im Einsatz ist. „Das ist natürlich nicht optimal“, so Hrinkow. Zumindest sein Kapitän hat aber das Kirschblütenrennen im Blick: „Ich werde mich auf der letzten Etappe sicher nicht mehr verausgaben!“