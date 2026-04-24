„Haben leider eine Hiobsbotschaft zu verkünden“

Nach dem selbst verschuldeten „Bauchfleck“ im letzten Jahr will es das Steyrer Rad-Team Hrinkow Advarics am Sonntag beim Kirschblütenrennen in Wels besser machen. Eine schwere Verletzung und die Doppelbelastung erschweren aber eine Wiedergutmachung.
„Wir müssen uns an der Nase nehmen, die Hälfte der Mannschaft war nicht wirklich anwesend. Es wäre eigentlich alles nach Plan gelaufen, einige haben aber ihren Job nicht gemacht, das war dann das Problem“, fauchte Riccardo Zoidl letztes Jahr nach dem zur Road Cycling League Austria gehörenden Kirschblütenrennen. Denn Hrinkow Advarics hatte am Weg zum Sieg durch interne, taktische Fehler eine der größten Bauchlandungen der Teamgeschichte hingelegt.
Schwere Verletzung
Umso mehr wollten die Steyrer, die als großes Saisonziel den Bundesliga-Titel im Einzel und mit dem Team ausgegeben haben, beim heurigen Rad-Klassiker im Raum Wels eine Reaktion zeigen. „Wir haben noch eine Rechnung offen, aber leider haben wir eine Hiobsbotschaft zu verkünden“, sagt Manager Dominik Hrinkow vorm Rennen am Sonntag: „Jaka Primozic hat sich leider erneut die Hüfte gebrochen!“
Vier Fahrer im Einsatz
Womit Steyr nach Filippo Fortin bereits auf einen zweiten starken Fahrer verzichten muss. Zudem musste man gleich vier Fahrer um Leistungsträger Zoidl an das Nationalteam abstellen, das bis heute bei der Tour of the Alps im Einsatz ist. „Das ist natürlich nicht optimal“, so Hrinkow. Zumindest sein Kapitän hat aber das Kirschblütenrennen im Blick: „Ich werde mich auf der letzten Etappe sicher nicht mehr verausgaben!“
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