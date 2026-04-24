Formel 1 kehrt offenbar auf diese Strecke zurück!

Offenbar ist die Rückkehr der Formel 1 nach Istanbul nun fix. Das türkische Präsidialamt verkündete am Freitag, dass der Große Preis der Türkei ab der kommenden Saison für zunächst fünf Jahre Teil des Rennkalenders sein wird. Eine offizielle Bestätigung der Rennserie gab es bisher noch nicht, dass soll sich aber wohl in Kürze ändern.