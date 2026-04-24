Formel 1 kehrt offenbar auf diese Strecke zurück!

Offenbar ist die Rückkehr der Formel 1 nach Istanbul nun fix. Das türkische Präsidialamt verkündete am Freitag, dass der Große Preis der Türkei ab der kommenden Saison für zunächst fünf Jahre Teil des Rennkalenders sein wird. Eine offizielle Bestätigung der Rennserie gab es bisher noch nicht, dass soll sich aber wohl in Kürze ändern.
Denn wie „AFP“ berichtet, soll am Freitagnachmittag eine Auftaktveranstaltung in Istanbul stattfinden, an der neben dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan auch Formel-1-Chef Stefano Domenicali und FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem teilnehmen. Dabei wird mit der offiziellen Verkündung gerechnet.
War bereits im Rennkalender
Schon vorab hat das türkische Präsidialamt die Rückkehr der Formel 1 in die Metropole am Bosporus mitgeteilt. Ab 2027 soll das Rennen auf dem Istanbul Park Circuit für zunächst fünf Jahre fix im Rennkalender der Königsklasse zu finden sein.
Es ist eine Rückkehr. Denn bereits von 2005 bis 2011, sowie in den Corona-Jahren 2020 und 2021 fanden in Istanbul Rennen statt.
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