Kate Hudson träumt von Film mit ihrer Mutter

Kurt und Wyatt Russell standen bereits für mehrere Projekte gemeinsam vor der Kamera. Im Februar erschien die zweite Staffel ihrer gemeinsamen Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ bei Apple TV+. Auch Hudson würde sehr gerne mit ihrer Mutter Goldie Hawn (80) zusammenarbeiten, wie sie sagte. „Es muss einfach perfekt passen“, betonte sie mit Blick auf ein Film- oder Serienprojekt. Sie denke auch darüber nach, selbst ein Drehbuch für sich und ihre Mutter zu schreiben.