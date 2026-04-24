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Kate Hudson träumt von Film mit ihrer Mutter

Society International
24.04.2026 12:54
Kate Hudson wünscht sich Filmprojekt mit Mutter Goldie Hawn: „Ich denke ständig darüber nach“
Kate Hudson wünscht sich Filmprojekt mit Mutter Goldie Hawn: „Ich denke ständig darüber nach“(Bild: APA/2026 Getty Images)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Schauspielerin Kate Hudson wünscht sich ein gemeinsames Filmprojekt mit ihrer Mutter Goldie Hawn. „Ich denke ständig darüber nach“, sagte die 47-Jährige in der Talkshow „Live with Kelly and Mark“.

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Wann immer sie ihren Halbbruder Wyatt Russell (39) und dessen Vater Kurt Russell (75) bei Presseterminen sehe, denke sie sich: „Das ist einfach nicht fair. Warum dürft ihr das machen?“, schilderte Hudson.

Kurt und Wyatt Russell standen bereits für mehrere Projekte gemeinsam vor der Kamera. Im Februar erschien die zweite Staffel ihrer gemeinsamen Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ bei Apple TV+. Auch Hudson würde sehr gerne mit ihrer Mutter Goldie Hawn (80) zusammenarbeiten, wie sie sagte. „Es muss einfach perfekt passen“, betonte sie mit Blick auf ein Film- oder Serienprojekt. Sie denke auch darüber nach, selbst ein Drehbuch für sich und ihre Mutter zu schreiben.

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Die Oscar-Preisträgerin Goldie Hawn („Die Kaktusblüte“) ist seit 1983 mit Schauspielkollege Kurt Russell liiert. Beide brachten Kinder aus früheren Ehen mit in die Beziehung ein. Wyatt Russell ist ihr gemeinsamer Sohn.

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