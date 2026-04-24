Trump droht Großbritannien mit hohen Zöllen

US-Präsident Donald Trump hat Großbritannien im Streit um die britische Digitalsteuer mit Vergeltung gedroht. „Wenn sie die Steuer nicht abschaffen, werden wir Großbritannien wahrscheinlich mit hohen Zöllen belegen“, sagte Trump am Donnerstag während einer Veranstaltung im Weißen Haus vor Reportern.
Großbritannien hatte die Digitalsteuer in Höhe von zwei Prozent im Jahr 2020 eingeführt. Die Abgabe zielt auf US-Technologiekonzerne wie Apple, die Google-Mutter Alphabet und den Facebook-Mutterkonzern Meta ab. Der Schritt war bereits von Trumps Vorgänger Joe Biden kritisiert worden.
Trumps Äußerungen fallen in die Vorbereitung eines Besuchs des britischen Staatsoberhaupts König Charles in der kommenden Woche in den USA. Dem US-Präsidenten zufolge könnte der Monarch dabei helfen, die in den vergangenen Monaten angespannten Beziehungen zwischen Washington und London wieder zu verbessern.
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