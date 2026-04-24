Teenager bauten mit fremdem Auto schweren Unfall

Bursche sprang aus Fenster

Weiteres gab er nicht preis – denn ein weiteres Mal griff er zur Vermeidungsstrategie: Der Bursche rannte zu einem Fenster, sprang hinaus und lief davon. Sein 16-jähriger Begleiter, ein zwei Jahre jüngerer Syrer, erklärte, er sei gar nicht im Auto gewesen. „Seinen Angaben zufolge sei er vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen worden, nachdem der 18-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe“, so Steirer.