Teenager bauten mit fremdem Auto schweren Unfall

Ein Knall, ein schwer beschädigtes Auto, zwei Insassen, eingeklemmt im Wrack: Diese Unfallszenerie bot sich Zeugen am Donnerstagabend im Wiener Bezirk Fünfhaus. Als Letztere den beiden jungen Männern im Wagen zu Hilfe eilten und sie befreiten, ergriffen die Burschen jedoch sofort die Flucht ...
Der Unfall geschah am späten Abend, kurz vor 23 Uhr, auf einem privaten Grundstück in der Felberstraße. Zeugen hatten Lärm gehört, bemerkten kurz darauf ein Auto, das auf der Seite lag und massiv ramponiert war.
Ersthelfer befreiten eingeklemmte Jugendliche
Die Polizei wurde alarmiert, die Zeugen rannten zum Fahrzeug und entdeckten darin zwei junge Insassen, die im Wagen eingeklemmt waren. „Den Ersthelfern gelang es, mithilfe eines herumliegenden Holzstücks die bereits beschädigte Windschutzscheibe weiter zu öffnen und die beiden Männer aus dem Fahrzeug zu befreien“, schilderte Polizeisprecherin Irina Steirer am Freitag.
Doch statt Dank gab es seitens der Opfer einen Stoß zur Seite, und die beiden vorerst Unbekannten gaben Fersengeld. Denn das Duo hatte das Auto zuvor offenbar unbefugt in Betrieb genommen – und dann den folgenschweren Unfall gebaut.
Bald sollte allerdings die Betreuerin einer WG einen Hinweis auf die beiden Geflüchteten geben: Die Frau hatte bei zwei ihrer Bewohner Blutspuren an den Armen bemerkt. Darauf angesprochen gab einer der beiden – ein 18-jähriger Syrer – zu, in einen Autounfall verwickelt gewesen zu sein.
Bursche sprang aus Fenster
Weiteres gab er nicht preis – denn ein weiteres Mal griff er zur Vermeidungsstrategie: Der Bursche rannte zu einem Fenster, sprang hinaus und lief davon. Sein 16-jähriger Begleiter, ein zwei Jahre jüngerer Syrer, erklärte, er sei gar nicht im Auto gewesen. „Seinen Angaben zufolge sei er vom Fahrzeug erfasst und zu Boden gestoßen worden, nachdem der 18-Jährige während der Fahrt die Kontrolle über das Fahrzeug verloren habe“, so Steirer.
Die beiden Verdächtigen wurden angezeigt. Der Zulassungsbesitzer des Autos sei über den Vorfall informiert worden, hieß es.
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