Spanien: Aus „La Mafia“ wird jetzt „La Familia“

Druck aus Italien gegen kriminelle Stereotypen wächst

Über Jahre hatte die 2000 in Saragossa vom Unternehmer Javier Floristán gegründete Kette mit der Ambivalenz zwischen Ironie und Provokation gespielt. Doch in den vergangenen Jahren war der Druck aus Italien gewachsen, das seine Gastronomie nicht mit kriminellen Stereotypen verknüpft sehen will.

Der Konzern hat sich nun zur Anpassung entschlossen, wie italienische Medien am Freitag berichteten. Die Umbenennung betrifft rund 90 Restaurants und soll bis Ende Mai abgeschlossen sein. Die Eröffnung des ersten Lokals mit neuem Namen ist am 5. Mai in Madrid im Stadtteil Serrano vorgesehen.