Kim Jong Uns staatliche Hacker auf Krypto-Raubzug!

„Das ist eindeutig das Werk der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe. Keine andere Gruppe weltweit verfügt über das Fachwissen und die Schlagkraft, um einen solchen Hackerangriff durchzuführen“, erklärte auch der Kryptounternehmer Henri Arslanian. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden seit 2017 bereits digitale Währungen im Wert von mehr als drei Milliarden Dollar (2,55 Mrd. Euro) von nordkoreanischen Hackern erbeutet.