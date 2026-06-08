Titel-Premiere! JAGS-Präsident ist überglücklich

In der HLA Meisterliga fällt am vergangenen Wochenende die Entscheidung im Titelkampf. In eindrucksvoller Manier setzen sich die JAGS aus Bad Vöslau in der Best-Of-Three-Serie gegen die Fivers mit 2:0 durch. In unserer letzten Ausgabe von „Handball – Das Magazin“ spricht Präsident Thomas Schartel über den Saisonverlauf, Erfolgsfaktoren sowie die Playoff-Serie ohne Niederlage.