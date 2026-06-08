Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bald wieder auf Bühne

Kontroverse Rückkehr nach Vorwürfen gegen Seiler

Stars & Society
08.06.2026 15:26
Textlich verarbeitet das Duo auf durchaus kontroverse Art Vorfälle der vergangenen Jahre.
Textlich verarbeitet das Duo auf durchaus kontroverse Art Vorfälle der vergangenen Jahre.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Nach einer kurzen Pause aufgrund der jüngsten Vorwürfe gegen Christopher Seiler melden sich Seiler & Speer mit neuer Musik zurück. Für Diskussionen sorgte dabei bereits die Ankündigung der neuen Single „Daunzn“: Eine Passage aus mittlerweile gelöschten Instagram-Storys wird von vielen als Anspielung auf die jüngsten Schlagzeilen rund um Seiler verstanden. Entsprechend kritisch wird nun auch das Comeback diskutiert.

0 Kommentare

„Die ghean ja weggsperrt oder komplett enterbt“: Diese Passage ist für viele eine Anspielung auf die jüngsten Schlagzeilen rund um den Musiker. Christopher Seiler meldete sich daraufhin selbst kurz zu Wort und kommentierte die Aktion mit den Worten: „I hab mi ja selbst gecancelt.“ Erst vor wenigen Monaten war der Austropop-Star wegen Gewaltvorwürfen in die Schlagzeilen geraten.

Verdacht auf Körperverletzung
Gegen Seiler wurde wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. Eine Frau hatte angegeben, nach Dreharbeiten in seinem Auto körperlich angegriffen worden zu sein. Laut Ermittlungsakten soll ihr dabei gewaltsam der Mund geöffnet worden sein.

Seiler selbst sprach öffentlich von einem „Fehler“ und erklärte damals: „Ich bin bei Gott kein perfekter Mensch.“ Zugleich kündigte er an, sich bis zur Klärung der Vorwürfe zurückzuziehen. Manager Fritz „Fire“ Strba sprach von einer notwendigen Aufarbeitung der Ereignisse.

Lesen Sie auch:
Bald wieder auf Bühne
Austro-Pop-Star Seiler kommt mit Diversion davon
24.04.2026
„Ghean weggsperrt“
Seiler und Speer provozieren mit neuer Single
29.05.2026
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
15.03.2026

Mit Diversion davongekommen
Das Verfahren endete schließlich mit einer Diversion. Dabei wird ein Strafverfahren ohne Urteil und ohne Vorstrafe beendet, wenn bestimmte Auflagen erfüllt werden. „Es wurde eine Probezeit von zwei Jahren mit Pflichten vereinbart“, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Nina Bussek. Welche Pflichten dem Musiker auferlegt wurden, ist nicht mitgeteilt worden.

Rückkehr sorgt für Diskussionen
Umso mehr sorgt nun die Rückkehr des Duos für Diskussionen. Ob die neue Single als selbstironische Aufarbeitung, Provokation oder kalkulierter Befreiungsschlag gedacht ist, wird sich mit der Veröffentlichung des Songs zeigen.

Fest steht: Wenige Monate nach den Vorwürfen melden sich Seiler & Speer wieder zurück. Bereits am 19. Juni soll die Sommertour in Gloggnitz starten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
08.06.2026 15:26
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Stars & Society
Bald wieder auf Bühne
Kontroverse Rückkehr nach Vorwürfen gegen Seiler
„Schmalzig & nervt!“
Schlagerstar zieht böse über Helene Fischer her!
Luftküsschen am Podest
Hamilton über Kardashian: „Sie tut das jeden Tag“
Royale Hochzeitsfotos
Sohn von Prinzessin Anne gibt private Einblicke
Plötzlich war sie weg
Schlagerstar fällt bei Live-Show von der Bühne
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine