Kontroverse Rückkehr nach Vorwürfen gegen Seiler

Nach einer kurzen Pause aufgrund der jüngsten Vorwürfe gegen Christopher Seiler melden sich Seiler & Speer mit neuer Musik zurück. Für Diskussionen sorgte dabei bereits die Ankündigung der neuen Single „Daunzn“: Eine Passage aus mittlerweile gelöschten Instagram-Storys wird von vielen als Anspielung auf die jüngsten Schlagzeilen rund um Seiler verstanden. Entsprechend kritisch wird nun auch das Comeback diskutiert.