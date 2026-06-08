War der Ball hinter der Linie, Michael Konsel?

Es ist die letzte Folge von „Krone oder Kasperl“ vor der WM – ohne Peter Moizi und Alex Hofstetter (die beide bereits in Übersee weilen), dafür mit Star-Gast Michael Konsel. Der WM-Torhüter plaudert mit Moderator Michael Fally über das „Geistertor“ gegen Chile, Österreichs Performance bei der WM 1998, Alex Schlager, Marko Arnautovic, Manuel Neuer – und auch über Sascha Zverev und Rafael Leao (im Video oben).
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