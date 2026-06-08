Sohn von Prinzessin Anne gibt private Einblicke

Das britische Königshaus freut sich über ein neues, offizielles Ehepaar: Peter Phillips (48), der älteste Enkel von Königin Elizabeth II., und seine Partnerin Harriet haben sich am Samstag das Ja-Wort gegeben. Um die Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen, hat das Paar nun zwei exklusive und sehr persönliche Hochzeitsfotos veröffentlicht.