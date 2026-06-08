Sohn von Prinzessin Anne gibt private Einblicke

Nach der romantischen Hochzeit am vergangenen Samstag überraschen Peter Phillips und seine frischgebackene Ehefrau Harriet die Öffentlichkeit mit zwei wunderschönen, offiziellen Hochzeitsfotos. Die Aufnahmen zeigen das strahlende Paar in der Kirche und bei der anschließenden privaten Feier auf Gatcombe Park.
Das britische Königshaus freut sich über ein neues, offizielles Ehepaar: Peter Phillips (48), der älteste Enkel von Königin Elizabeth II., und seine Partnerin Harriet haben sich am Samstag das Ja-Wort gegeben. Um die Welt an ihrem Glück teilhaben zu lassen, hat das Paar nun zwei exklusive und sehr persönliche Hochzeitsfotos veröffentlicht.
Blick hinter die Kulissen der royalen Hochzeit
Die frisch Vermählten haben zwei Motive ausgewählt, die die emotionale Bandbreite ihres großen Tages perfekt einfangen:
Das erste Bild zeigt den traditionellen Teil des Tages direkt aus der Kirche. Es fängt den feierlichen und berührenden Moment kurz nach dem Eheversprechen ein.
Das zweite Bild gewährt einen exklusiven Einblick in die anschließende, private Feier. Es entstand im lichtdurchfluteten Wintergarten von Gatcombe Park, dem Landsitz von Peters Mutter, Prinzessin Anne.
Gatcombe Park ist seit Jahrzehnten der Lebensmittelpunkt von Prinzessin Anne und ihrer Familie. Dass Peter und Harriet sich entschieden haben, ihren großen Tag genau hier zu feiern, unterstreicht die tiefe Verbundenheit des Paares zu ihrer Familie und der ländlichen Idylle von Gloucestershire.
Für Peter Phillips, der aus der Ehe von Prinzessin Anne und Mark Phillips stammt, beginnt mit dieser Hochzeit ein neues, glückliches Kapitel. Die herzlichen Reaktionen der Royal-Fans weltweit lassen keinen Zweifel daran, dass Harriet im Sturm die Herzen der Fans des britischen Königshauses erobert hat.
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