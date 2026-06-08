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„Schmalzig & nervt!“

Schlagerstar zieht böse über Helene Fischer her!

Society International
08.06.2026 14:59
Christian Anders ist kein Fan von Helene Fischer – er will ihr sogar zeigen, wie man singt.
Christian Anders ist kein Fan von Helene Fischer – er will ihr sogar zeigen, wie man singt.(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Matthias Wehnert, APA-Images / Nicole Kubelka)
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Von krone.at

Seit Jahren gilt Helene Fischer als die unangefochtene Königin des deutschen Schlagers. Mit Millionen verkauften Tonträgern, ausverkauften Arenen und Hits wie „Atemlos durch die Nacht“ hat sie die Branche geprägt wie kaum eine andere Künstlerin ihrer Generation. Doch nun sorgt ein prominenter Kollege mit ungewöhnlich scharfen Worten für Aufsehen. 

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Der ehemalige Schlagerstar Christian Anders, der insbesondere in den 1970er-Jahren große Erfolge feierte, hat in einem Interview mit ‘Freizeit Heute‘ deutliche Kritik an Fischer geäußert. Über die Sängerin sagte der 81-Jährige: „Sie ist okay, aber sie geht mir auf den Nerv.“ Noch weiter ging er mit seiner Einschätzung ihres Gesangstalents. „Sie kann nicht singen“, erklärte Anders und stellte damit die Fähigkeiten einer der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands offen infrage.

Stimme „zu schmalzig“
Allerdings macht Anders nicht Helene Fischer selbst für seine Kritik verantwortlich. Vielmehr sieht er die Ursache bei ihrer stimmlichen Ausbildung. Seiner Ansicht nach sei ihre Stimme „zu schmalzig“ und zu stark in Richtung Musical geprägt worden. Dadurch wirke ihr Gesang künstlich und verliere an Natürlichkeit.

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Will ihr zeigen, wie man singt
Besonders provokant wurde der Sänger, als er erklärte, Fischer sei eine „gedrechselte Sängerin“. Zugleich behauptete er, sie könne deutlich besser klingen, wenn ihre Stimme anders geschult worden wäre. Sogar seine Hilfe bot er öffentlich an: Sollte Helene Fischer Unterstützung benötigen, könne sie sich jederzeit an ihn wenden. Er würde ihr zeigen, „wie man singt“, sagte Anders.

Mit seiner Meinung steht der Musiker allerdings weitgehend allein. Während Anders die Gesangsqualität der 41-Jährigen kritisiert, verweisen Fans und Branchenbeobachter auf ihre außergewöhnliche Karriere. Fischer gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Künstlerinnen überhaupt und erzielt regelmäßig Spitzenplatzierungen in den Charts. Erst kürzlich gelang ihr erneut ein starker Charterfolg. Von den Aussagen ihres Kollegen zeigte sich die Sängerin bislang unbeeindruckt. Eine öffentliche Reaktion auf die Vorwürfe gibt es aktuell nicht.

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