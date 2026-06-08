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Luftküsschen am Podest

Hamilton über Kardashian: „Sie tut das jeden Tag“

Formel 1
08.06.2026 14:20
Vom Podium aus schickte Lewis Hamilton (li.) seiner Herzdame Kim Kardashian ein Küsschen.
Vom Podium aus schickte Lewis Hamilton (li.) seiner Herzdame Kim Kardashian ein Küsschen.(Bild: Krone KREATIV/AP/Fatima Shbair, AFP/ANDREJ ISAKOVIC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bei Formel-1-Superstar Lewis Hamilton läuft es sowohl beruflich als auch privat. Beim GP von Monaco war auch Kim Kardashian als Glücksbringer dabei. Die Gerüchte um eine Beziehung der beiden verdichten sich. Das suggerieren auch die Luftküsschen in Richtung der Reality-TV-Ikone.

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Seit einiger Zeit zeigen sich die beiden gemeinsam in der Öffentlichkeit. Nach dem zweiten Platz in Monaco wurde Hamilton auf die Beziehungsgerüchte mit Kim Kardashian angesprochen und sagte: „Es ist toll, gute Leute um sich zu haben, die einen unterstützen. Sie tut das jeden Tag.“

Kim Kardashian filmte ihren Lewis am Podest.
Kim Kardashian filmte ihren Lewis am Podest.(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Hamilton über Antonelli: „Werde ihn jagen“
Beruflich läuft es ebenso für Hamilton. „Ich kann gar nicht glauben, dass ich Zweiter in der WM bin, darüber bin ich wirklich glücklich und dankbar“, sagte der siebenfache Weltmeister. Nach einem verkorksten Premierenjahr bei der Scuderia habe er jetzt „das Gefühl, die Leute daran erinnern zu müssen, wer ich bin.“ Mit dem achten Podiumsplatz in Monte Carlo stellte der 41-Jährige die Bestmarke von Ayrton Senna ein. An Sieger Kimi Antonelli gerichtet kündigte Hamilton an: „Ich tue mein Bestes, um ihn für den Rest des Jahres zu jagen.“

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Leclerc haderte
Ferraris Teamchef Frédéric Vasseur vermerkte erfreut das gewachsene Selbstvertrauen seines Stars, der sich auch im Auto wieder wohler fühle. Im Gegenzug bedankte sich Hamilton für die Rückendeckung beim 58-Jährigen, der ein wichtiger Faktor für seinen Wechsel von Mercedes gewesen war. In der internen WM-Hierarchie ist Hamilton vorerst an Charles Leclerc vorbeigezogen.

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Der Monegasse fühlte sich bei seinem Heimspiel erst durch die interne Boxenstrategie benachteiligt, dann schob er sein Unfall-Aus auf die Bremsen seines Boliden. „Ich würde es hassen, mich im Spiegel anzusehen und zu sehen, wie ich Ausreden suche, wenn ich einen Fehler mache. Deshalb bin ich vor der Kamera immer unverblümt ehrlich. Aber heute nehme ich das alles nicht hin“, schimpfte der 28-Jährige. Beim nächsten Rennen in Barcelona am Sonntag erhält Leclerc ein neues Bremssystem.

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