Hamilton über Kardashian: „Sie tut das jeden Tag“

Hamilton über Antonelli: „Werde ihn jagen“

Beruflich läuft es ebenso für Hamilton. „Ich kann gar nicht glauben, dass ich Zweiter in der WM bin, darüber bin ich wirklich glücklich und dankbar“, sagte der siebenfache Weltmeister. Nach einem verkorksten Premierenjahr bei der Scuderia habe er jetzt „das Gefühl, die Leute daran erinnern zu müssen, wer ich bin.“ Mit dem achten Podiumsplatz in Monte Carlo stellte der 41-Jährige die Bestmarke von Ayrton Senna ein. An Sieger Kimi Antonelli gerichtet kündigte Hamilton an: „Ich tue mein Bestes, um ihn für den Rest des Jahres zu jagen.“