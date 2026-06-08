Schüsse auf Konzerngebäude nach Witz über Kurden

Der 95-jährige Rahmi Koc, Ehrenvorsitzender des großen Mischkonzerns Koc, wollte am Samstag die Anwesenden einer Krankenhauseröffnung in Izmir ein wenig unterhalten und erzählte von einem Arztbesuch einer kurdischen Frau. Auf die Aufforderung, sich hinter einem Vorhang auszuziehen, antworte die Patientin: „Aber Sie, Herr Doktor, zuerst!“ Was zunächst mit ein paar Lachern quittiert wurde, entpuppte sich wenig später als handfester Skandal.