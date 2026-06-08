Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Empörung in der Türkei

Schüsse auf Konzerngebäude nach Witz über Kurden

Ausland
08.06.2026 15:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Vladimir Razgulyaev - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der geschmacklose Witz eines Milliardärs über Kurden hat nicht nur zu großer Aufregung in der Türkei geführt, sondern auch Gewalttaten ausgelöst.

0 Kommentare

Der 95-jährige Rahmi Koc, Ehrenvorsitzender des großen Mischkonzerns Koc, wollte am Samstag die Anwesenden einer Krankenhauseröffnung in Izmir ein wenig unterhalten und erzählte von einem Arztbesuch einer kurdischen Frau. Auf die Aufforderung, sich hinter einem Vorhang auszuziehen, antworte die Patientin: „Aber Sie, Herr Doktor, zuerst!“ Was zunächst mit ein paar Lachern quittiert wurde, entpuppte sich wenig später als handfester Skandal.

Witz ist „rassistisch und sexistisch“
Das Video von seiner Erzählung löste in den sozialen Medien massive Kritik aus. Justizminister Akin Gürlek teilte auf der Plattform X mit, die Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen „Beleidigung eines Teils der Gesellschaft“ aufgenommen.

Die prokurdische Dem-Partei verurteilte den Witz als „rassistisch und sexistisch“ und forderte Konsequenzen. Schließlich würden damit kurdische Frauen bzw. das kurdische Volk allgemein so dargestellt, dass sie nicht einmal die einfachsten Anweisungen richtig verstünden.

Lesen Sie auch:
Özgür Özel und die Parteiführung werden laut Gerichtsanordnung ihrer Ämter enthoben.
Paukenschlag in Türkei
Chef der Opposition entmachtet – Börse bricht ein
21.05.2026
In den Nordirak
PKK kündigt Abzug aller Kämpfer aus Türkei an
26.10.2025
Endlich Frieden?
PKK übergibt nach Auflösung Waffen an die Türkei
11.07.2025

Milliardär entschuldigt sich öffentlich
Koc selbst entschuldigte sich in einer schriftlichen Erklärung auf dem offiziellen X-Account der Koc-Holding. Er habe nicht die Absicht gehabt, jemanden zu beleidigen. Doch da war es schon zu spät.

Der Ärger über den Unternehmer gipfelte in mehreren Angriffen auf Gebäude des Koc-Konzerns – unter anderem auf eine zur Holding gehörende Bankfiliale in der südostanatolischen Stadt Diyarbakir und auf Autohäuser in Istanbul und Antalya. Türkische Behörden leiteten Ermittlungen ein, mehrere Verdächtige seien festgenommen worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu Ajansi.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
08.06.2026 15:31
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf