„Puls war noch nie so niedrig wie vor Spielende“

Titelhamster Kaiper

Für Goalie Flo Kaiper ist es der bereits dritte Meistertitel im vierten Jahr. Wie ihm das gelang? „Ich weiß es nicht, einfach Handball spielen“, grinste der 31-Jährige. Die beiden Vereins-Urgesteine Fabian Schartel und Raphael Muck feierten hingegen ihren erste Titel überhaupt, spielten 2013 noch in der Landesliga für Vöslau. Am Samstag stemmten sie gemeinsam den HLA-Pokal in die Höhe. „Wir haben es von ganz unten nach ganz oben geschafft. Das werde ich niemals vergessen“, strahlte Muck.