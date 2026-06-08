Mann wollte Brustwarze von Freundin abschneiden

Passiert ist die Attacke in einem Mehrparteienhaus in St. Pölten bereits Mitte Mai. Der Afghane soll, ohne zuvor mit seiner etwa gleichaltrigen Lebensgefährtin in Streit geraten zu sein, zum Messer gegriffen haben. Der 28-Jährige habe anschließend versucht, der Frau eine Brustwarze abzuschneiden – was ihm teilweise auch gelang.