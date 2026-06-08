Tausende tote Tintenfische an Strand angeschwemmt

„Mutter Natur macht einfach nur ihr Ding“

Es könnte sein, dass die Kadaver zu stinken beginnen, erklärte die Behörde von Provincetown hHarbor. „Wenn euch die Tintenfische vor eurem Strandabschnitt stören, könnt ihr sie gerne direkt zurück ins Wasser schaufeln – das ist völlig in Ordnung, und die Gezeiten und die Tiere kümmern sich um den Rest“, wird erklärt. Man müsse sich aber nicht sorgen: „Mutter Natur macht einfach nur ihr Ding.“